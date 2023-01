Lo smartphone con schermo e-ink da 6,1 pollici

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 03-01-2023] Commenti

Ottimi per gli e-reader, gli schermi e-ink non sono esattamente l'ideale per gli smartphone: la loro lentezza nell'aggiornamento, nonché la difficile reperibilità di display e-ink a colori, fa sì che generalmente nessun produttore di telefonini li prenda in considerazione.

Hisense da anni decide di andare controcorrente usando schermi a inchiostro elettronico in una delle proprie linee di smartphone, il cui ultimo nato è Hi Reader Pro, un modello di fascia medio-bassa - si basa su un SoC Qualcomm Snapdragon 622 con 4 Gbyte di RAM e 128 Gbyte di memoria interna- dotato però di uno schermo touch e-ink da 6,1 pollici.

Il primo lato positivo di questa scelta è evidente: poiché gli schermi e-ink consumano energia soltanto quando si aggiornano, la visualizzazione di informazioni statiche non incide sulla durata della batteria, che quindi offre una maggiore autonomia rispetto a uno smartphone identico ma dotato di uno schermo standard, LCD o AMOLED che sia.

Inoltre, la visibilità in piena luce solare è ottima, come sa chiunque abbia provato a leggere un e-book su un lettore dedicato; meno comodo è l'utilizzo in condizioni di luce scarsa: stando alle informazioni disponibili, non è dotato di una propria fonte di luce.

Il display è in grado di mostrare 16 toni di grigio, e Hisense afferma che offre una velocità di aggiornamento superiore a quella degli smartphone e-ink precedenti da lei prodotti; non vengono però offerte indicazioni precise e pertanto non è possibile sapere l'Hi Reader Pro sia in grado di mostrare in maniera adeguata contenuti che cambiano in fretta, come i video.

Hi Reader Pro monta il sistema operativo Android 11, con supporto "limitato" a Google Play; dispone inoltre di una batteria da 4.000 mAh, jack per le cuffie, microfono doppio, e supporto a 4G LTE, Wi-Fi e Bluetooth 5.0.

Hi Reader Pro è in vendita in Cina a 1.699 yuan (circa 230 euro); si può trovare su siti come Aliexpress a un prezzo che, al momento in cui scriviamo, si aggira intorno ai 450 euro.

Di seguito, alcune immagini.