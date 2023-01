Il ritorno del Walkman

Lo storico lettore musicale di Sony torna in versione moderna, con schermo touch e 32 Gbyte di memoria.

È morto una prima volta nel 2010 (nella tradizionale versione a musicassette) e poi di nuovo nel 2015, quando pareva che per i lettori musicali non ci fosse più spazio in un mercato dominato dagli smartphone.

Eppure, in occasione del CES 2023, Sony ha presentato una nuova incarnazione del Walkman, il NW-A306.

Realizzato in alluminio, disponibile in nero e in blu, e con un aspetto che richiama da vicino l'originale Walkman (con i pulsanti ben in evidenza sul lato, il NW-A306 offre uno schermo touch TFT da 3,6 pollici a colori con risoluzione di 1280x720 pixel e una tecnologia proprietaria - il Digital Sound Enhancement Engine - che promette di «ripristinare le sottigliezze acustiche e la gamma dinamica».

Internamente dispone di 32 Gbyte di memoria (di cui liberi circa 18 Gbyte), che può essere espansa tramite scheda microSD; può riprodurre la musica scaricata ma supporta anche diversi app per accedere ai servizi di streaming tramite connessione Wi-Fi, mentre la batteria integrata promette fino a un massimo di 36 ore di autonomia (chiaramente, la durata reale dipende dall'uso: lo streaming consuma di più della riproduzione dei file locali).

La ricarica avviene tramite una porta USB-C, mentre tra i protocolli supportati c'è anche il Bluetooth 5.0; nella confezione è presente un paio di cuffie tradizionali, con il filo, da inserire nel jack da 3,5 millimetri.

Il prezzo per questa versione moderna di un apparecchio storico non è esattamente economico: il Walkman NW-A306 è in vendita a 400 euro.