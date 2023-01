Microsoft licenzia 10.000 dipendenti

Satya Nadella annuncia un 2023 pieno di sfide, che iniziano con una cancellazione del 5% dell'intera forza lavoro.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-01-2023] Commenti

Non sarà un anno piacevole per diversi dipendenti di Microsoft questo 2023: Satya Nadella in persona, CEO del gigante, ha confermato il programma di licenziamenti per quest'anno, che prevede l'eliminazione di 10.000 posti di lavoro.

Entro la fine del terzo trimestre Microsoft avrà quindi lasciato a casa circa il 5% dei propri dipendenti, una mossa che sarebbe da motivare con il calo dei ricavi dalle vendite delle licenze di Windows (pari al 15% nell'ultimo trimestre, rispetto al trimestre precedente) e all'atteso rallentamento del mercato dei PC.

A quanti restano, Nadella ha scritto che è giunto il momento di darsi da fare come non mai, anche perché i prossimi due anni saranno, secondo le previsioni del CEO di Microsoft stesso, particolarmente difficili per l'industria informatica.

«Come azienda, il nostro successo deve essere allineato al successo del mondo» ha scritto. «Ciò significa che ciascuno di noi, ogni team dell'azienda dovrà raggiungere standard più alti e fare meglio della concorrenza; solo così daremo vita a innovazioni significative da cui gli utenti, le comunità e le nazioni potranno davvero trarre beneficio».