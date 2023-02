L'iPad pieghevole si avvicina al debutto

Si potrà usare anche come laptop: uno dei due schermi fungerà da tastiera.

Il 2023 sarà per gli iPad un anno tranquillo, durante il quale non appariranno nuovi modelli e, per questo motivo, le vendite caleranno del 10-15% rispetto al 2022; ma poi, il 2024 si aprirà con grandi novità.

L'anno prossimo vedrà infatti il debutto di una nuova versione dell'iPad Mini e, soprattutto, il lancio dell'iPad pieghevole, prima vera innovazione nel settore dei tablet.

Queste, per lo meno, sono le previsioni dell'esperto Ming-Chi Kuo, il quale è tanto convinto di quanto dice da affermare che l'iPad pieghevole arriverà dotato di un supporto «in fibra di carbonio» prodotto dall'azienda cinese Anjie Technology.

Kuo non è peraltro l'unico a preannunciare l'arrivo di un iPad che si possa chiudere a libro, anche se è l'unico a ritenerlo tanto vicino; altri, come Ross Young, lo posizionano nel 2026 oppure, come fa Mark Gurman di Bloomberg, parlano genericamente di un lancio «nel corso di questo decennio».

Secondo Gurman, peraltro, l'iPad prossimo venturo potrà essere usato anche in "modalità laptop": uno dei due schermi mostrerà una tastiera virtuale, mentre l'altro fungerà da display, secondo una configurazione che ricorda un brevetto registrato proprio da Apple nel 2018.

Se siete intenzionati a comprare un iPad ma non ne avete un'urgente necessità, probabilmente vi conviene aspettare un annetto o giù di lì: il 2024 potrebbe portare con sé un modello innovativo.