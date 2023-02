Sfida su TikTok costringe ad aggiornare 8 milioni di auto

La Kia Challenge ha già provocato centinaia di furti e otto morti.

A causa di una "sfida" su TikTok - quel genere di attività che ha visto gente cuocere il pollo nello sciroppo per la tosse - le case automobilistiche Hyundai e Kia sono state costrette a distribuire un aggiornamento software per i loro veicoli, invitando gli utenti a installarlo subito.

La sfida - denominata Kia Challenge - si va diffondendo per lo più negli Stati Uniti e consiste nel rubare diversi modelli di Hyundai e Kia venduti tra il 2015 e il 2019, ovviamente con l'unico scopo di riprendere la bravata - che sarebbe meglio definire "reato" - e condividerla su TikTok: al momento in cui scriviamo i furti d'auto sono già centinaia; in 14 casi ci sono stati degli incidenti, e otto persone sono morte.

I veicoli più recenti sono dotati di immobilizzatore elettronico. Quelli di cui stiamo parlando, invece, ne sono sprovvisti: così gli USA sono presi d'assalto da torme di adolescenti che si fanno chiamare Kia Boyz scassinano auto, aggirano l'accensione usando pochi strumenti resi noti sempre via TikTok (basta un cavo USB e poco altro) e se ne vanno con il veicolo, almeno nel migliore dei casi.

È per cercare di contenere il fenomeno, Hyundai e Kia hanno deciso di rilasciare l'aggiornamento software; esso però non abilita un immobilizzatore che non c'è, ma aumenta la durata del suono dell'allarme da 30 secondi a un minuto e impone la presenza di una chiave nel quadro perché il motore possa essere avviato.

Nel caso di Hyundai, inoltre, e per quanto riguarda i modelli che si accendono tramite una tradizionale chiave (e non premendo un pulsante), il nuovo software impedisce l'accensione attiva una modalità che inibisce l'accensione quando l'auto viene chiusa usando il telecomando; chi la apre scassinandola, quindi, non può accenderla senza avere a disposizione il suddetto telecomando.

I produttori affermano che sono circa 8 milioni i veicoli i cui proprietari dovrebbero immediatamente informarsi per l'installazione dell'update (operazione che comunque richiederà mesi per essere portata a termine), al fine di evitare spiacevoli conseguenze: il fenomeno che si sta diffondendo è infatti tanto serio che la NHTSA ha diramato un avviso in cui informa sia dell'accaduto sia della disponibilità dell'aggiornamento.

Hyundai ha inoltre deciso di regalare a quanti si rivolgeranno alla casa per l'update un adesivo di posizionare sul finestrino, con il quale si informano i ladri/tiktoker che il veicolo è stato dotato di una ulteriore tecnologia antifurto.