Windows 11 si aggiorna e guadagna la IA di Bing

Microsoft ha rilasciato l'update “Moment 2”, con migliorie che vanno dal supporto a iPhone alla capacità di registrare quanto avviene a schermo.

01-03-2023

Anche il secondo "Momento" - così Microsoft chiama gli aggiornamenti periodici di funzionalità per Windows 11 - ha finalmente debuttato, e in queste ore sta iniziando a raggiungere i PC degli utenti.

Come spiega Microsoft stessa, il Moment 2 si concentra sull'introduzione di caratteristiche innovative «in alcune aree chiave» del sistema; in altre parole, Windows 11 non viene stravolto, ma guadagna novità che dovrebbero rendere più semplice la vita degli utenti.

Troviamo quindi innanzitutto l'integrazione della IA di Bing nella casella di ricerca della barra dei task, dalla quale si potranno quindi porre domande al chatbot "intelligente" di Microsoft; poi dobbiamo citare l'introduzione di Phone Link per iOS, che allarga il supporto da parte dell'app Il mio telefono agli smartphone di Apple.

Vi sono poi diverse funzionalità minore che meritano un po' di attenzione, come l'aggiunta delle schede al Blocco Note, o il debutto di nuovi Widget come Phone Link, Xbox Game Pass, Meta e Spotify; ancora, il supporto agli schermi touch è stato migliorato con l'introduzione di nuovi controlli per la funzionalità Snap (per posizionare le finestre sul desktop) e lo Strumento di Cattura ora consente di registrare quanto succede sullo schermo.

Chi fosse interessato a una descrizione dettagliata di tutte le novità del Windows 11 Moment 2 può trovare soddisfazione visitando la pagina dedicata del sito di Microsoft.

Qui sotto, il video ufficiale che illustra le novità più importanti.