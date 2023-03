HP aggiorna le stampanti e le cartucce compatibili non vanno più

Un nuovo update del firmware blocca tutte le cartucce non originali, comprese quelle che fino a ieri funzionavano.

Negli ultimi anni HP s'è già trovata nei guai più volte per le restrizioni che impone ai suoi utenti in materia di cartucce per stampanti ink-jet, tanto da essere stata oggetto di class action in USA e Australia e di aver subito una multa da 10 milioni di euro da parte dell'AGCM.

Il motivo è sempre lo stesso: HP fa di tutto per impedire agli utenti di usare cartucce non originali, anche aggiornando periodicamente i firmware delle stampanti al fine di bloccare anche i nuovi modelli di cartucce che dovessero riuscire ad aggirare i blocchi precedenti.

Nonostante appena lo scorso settembre Euroconsumo abbia raggiunto proprio con HP un accordo per rimborsare gli utenti la cui stampante abbia bloccato le cartucce non originali, di recente alcuni utenti hanno preso a segnalare come loro stampante HP, che fino a poco fa riusciva a utilizzare le cartucce compatibili di punto in bianco abbia deciso di rifiutarle.

In proposito è da segnalare la discussione che è nata su Reddit, in cui si dà la colpa dell'accaduto all'ennesimo aggiornamento del firmware delle stampanti.

«HP ha aggiornato le sue stampanti per bandire completamente l'inchiostro ‘non-HP'» scrive l'utente grhull, il quale sottolinea come fino a poco prima la sua stampante si lamentasse della presenza di cartucce non originali ma permettesse comunque di usarle, mentre adesso le blocca completamente.

«[Le stampanti HP] Non mostrano più il messaggio ‘non può garantire la qualità'» - scrive infatti l'utente di Reddit - «ma annullano completamente la stampa finché non si inserisce una cartuccia d'inchiostro HP».

L'ipotesi secondo la quale tutto ciò sarebbe dovuto a un aggiornamento del firmware non è frutto della fantasia di grhull: trovatosi davanti al messaggio d'errore della stampante, egli s'è infatti rivolto all'assistenza HP, la quale ha risposto che il blocco «è dovuto all'ultimo aggiornamento di tutte le stampanti».

Pertanto, se avete una stampante HP e possedete cartucce originali, fatte attenzione: al primo controllo dell'esistenza di nuovo firmware la stampante scaricherà un nuovo aggiornamento che impedirà di usare materiale non originale.

HP ancora non ha commentato la vicenda, ma potrebbe anche decidere di restarsene tranquilla; dopotutto, la pagina web dedicata alla funzionalità Dynamic Security (che si occupa per l'appunto di verificare la compatibilità delle cartucce) recita per l'appunto: «Aggiornamenti periodici del firmware manterranno efficaci queste misure [quelle che impediscono l'uso di cartucce prive del chip originale HP] e bloccheranno le cartucce che in precedenza funzionavano».

«Gli aggiornamenti» - si legge ancora nella stessa pagina - «possono migliorare, potenziare o estendere le funzionalità e le caratteristiche della stampante [...] ma possono anche impedire che le cartucce che usano chip non-HP, chip modificati, o chip con circuiti non-HP funzionino con la stampante, comprese quelle cartucce che oggi funzionano».

Insomma, HP non vede nulla di male in ciò che fa, e questo è vero da sempre: pur avendo rimborsato in passato gli utenti che l'hanno affrontata nelle già citate class action, non ha mai pensato né ammesso che le pratiche da lei seguite siano errate; e pazienza se tutto ciò non fa altro che frustrare gli utenti.