Giove, la “precrimine” in salsa italiana

La Precrimine è un'istituzione fantascientifica descritta in Minority Report (il film del 2002 con Tom Cruise, tratto da un racconto di Philip K. Dick) che, grazie all'utilizzo dei precog - persone dotate di poteri extrasensoriali - è in grado di prevedere i crimini e intervenire prima che diventino realtà.

Ancora non siamo a questi livelli - né sono coinvolti esseri umani dotati di poteri speciali - ma la polizia italiana si sta attrezzando con un sistema di intelligenza artificiale che dovrebbe essere in grado di indicare le zone e gli orari in cui sia più probabile che avvenga un reato.

Il sistema è stato battezzato Giove e ufficialmente è un «sistema di elaborazione e analisi automatizzata per l'ausilio alle attività di polizia».

Come ogni software di intelligenza artificiale di questo tipo, per il proprio funzionamento Giove parte dall'analisi di una gran quantità di dati: esaminando le denunce e le segnalazioni dei reati riesce a estrapolare un modello grazie al quale le forze dell'ordine possono dislocare il personale nei previsti "punti caldi" e prevenire furti, rapine, truffe e via di seguito.

Non solo: Giove, analizzando i dati circa l'operato di una banda di ladri non ancora acciuffata, può arrivare a prevedere quale sarà il suo prossimo bersaglio e, con il miglioramento delle capacità, potrà anche fornire un prezioso aiuto nelle indagini che riguardano il terrorismo.

Se tutto ciò può apparire utile, già da più parti si levano gli avvertimenti di quanti segnalano che la raccolta di dati di cui Giove ha bisogno per funzionare deve necessariamente includere protezioni potenti, per evitare che i profili creati finiscano in mani sbagliate o siano usati per inserire i soggetti in qualche "lista nera" che riguardi certe persone, certe posizioni ideologiche, certe scelte politiche o altro.