Ennesima sfida pericolosa su TikTok: ingerire il detersivo

Stavolta tocca alla Borax Challenge.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-07-2023] Commenti

Sembra che proprio non ci sia modo di disfarsi delle sfide stupide e pericolose che periodicamente si ripresentano sui social network, e in particolare su TikTok (poiché, va da sé, questo genere di "sfide" affascinano i più giovani).

Negli ultimi tempi abbiamo avuto imprese come la Coronavirus Challenge e la NyQuil Challenge, ma forse la più famosa è ancora la Tide Pods Challenge, che risale al 2018 e consisteva nell'ingoiare pastiglie di detersivo.

Ora, e come sempre partendo dagli USA, il detersivo torna alla ribalta con una nuova "sfida": la Borax Challenge.

Il Borax è un additivo per detergenti a base di tetraborato di sodio e per oltre cent'anni ha svolto il proprio compito senza che ad alcuno venisse in mente di ingerirlo.

Poi i social media sono finiti in mano agli adolescenti americani e questi, citando studi che indicano i benefici del boro per la salute, nei video pubblicati su TikTok si dicono convinti che il prodotto commerciale Borax - tra i cui componenti c'è, appunto, il boro - sia benefico in quanto sarebbe capace di meraviglie, come ridurre le infiammazioni e curare l'artrite reumatoide.

Così si riprendono mentre condiscono il loro cibo con del Borax, o sciolgono quest'ultimo all'interno di bevande, per poi chiaramente consumare il tutto. Il fatto che ancora non ci siano notizie di adolescenti che hanno dovuto rivolgersi al più vicino Centro Antiveleni pare a questo punto solo un caso fortuito, probabilmente dovuto al fatto che le quantità di Borax generalmente adoperate sono minuscole.

A nulla sembra servire, d'altra parte, l'avviso presente su ogni confezione dell'additivo che annuncia a chiare lettere come il prodotto «Possa essere nocivo se ingerito»: qualche minuto di notorietà deve ben valere la salute.