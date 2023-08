Intel, gli ultimi driver grafici raccolgono dati sugli utenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-08-2023] Commenti

È ormai qualche tempo che Intel ha iniziato l'offensiva contro Nvidia e AMD nel settore delle schede grafiche con i prodotti della linea Intel Arc.

Il problema non sta nelle schede in sé, che hanno ricevuto apprezzamenti, ma nell'ultimo aggiornamento della suite software che accompagna i driver.

Essa, nota Arc GPU Graphics Software, contiene non solo i già citati driver e i programmi di controllo ma, nella revisione più recente, anche un sistema di telemetria che raccoglie diversi dati e li spedisce a Intel.

Il nome di questa funzionalità è Compute Improvement Porgram (CIP), ed è attivata di default dopo l'installazione della suite; ufficialmente serve a «offrire all'utente la migliore esperienza possibile» raccogliendo informazioni sul computer e sulle prestazioni, al fine di poter migliorare i successivi rilasci dei driver.

Intel afferma che il CIP non raccoglie "dati sensibili" come nomi, indirizzi email o numeri di telefono ma quelli che raccoglie non sono poi così neutri: l'elenco comprende infatti le «categorie» dei siti web visitati (ma non gli indirizzi in sé), «il modo in cui l'utente usa il computer», informazioni sul sistema, la presenza di «altri dispositivi» e altro ancora.

Le pratiche questionabili non finiscono qui. Intel afferma esplicitamente che le informazioni raccolte in questo modo possono essere condivise con i partner dell'azienda e con i «fornitori di servizi autorizzati», tra cui possono esserci (come illustra la Intel Privacy Notice) aziende che si occupano di pubblicità mirata.

Sebbene il concetto di telemetria non sia esattamente una novità, viene da chiedersi se Intel davvero abbia bisogno di conoscere la cronologia di navigazione dei suoi clienti (seppure a grandi linee) per apportare i miglioramenti necessari ai driver grafici.

D'altra parte, Intel non è certo la sola a raccogliere dati sui PC degli utenti: sia Nvidia che AMD si comportano in modo analogo, con la differenza che, mentre i driver di Nvidia non offrono un sistema per disabilitare la telemetria, quelli di AMD offrono l'opzione di rifiutarla durante l'installazione.