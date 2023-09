Microsoft condanna a morte WordPad

Dopo 28 anni il semplice elaboratore di testi incluso in Windows sarà dismesso.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-09-2023] Commenti (2)

La domanda non è davvero inaspettata: con i miglioramenti che Microsoft sta apportando al Blocco Note e con la disponibilità di una gran varietà di programmi di videoscrittura gratuiti (anche online), è davvero necessario mantenere in vita WordPad?

Il semplice elaboratore di testi lanciato con Windows 95 non ha più molte ragioni d'essere. All'epoca, in un mondo per lo più senza Internet per gli utenti comuni, avere a disposizione un editor relativamente "avanzato" (almeno rispetto allo scarno Blocco Note) direttamente nel sistema operativo era una buona comodità, che evitava di doversi rivolgere a programmi più avanzati e a pagamento come Word, WordPerfect, Lotus Word Pro e via di seguito. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Qual è il tuo elaboratore di testi preferito? Microsoft Word Google Docs Notepad Altri

Mostra i risultati (310 voti)



Davanti a questo panorama, Microsoft ha quindi deciso di cessare lo sviluppo di WordPad e il supporto a esso: a un certo punto nel prossimo futuro, l'applicazione verrà del tutto eliminata da Windows.

Sebbene Microsoft sia stata estremamente reticente circa le tempistiche per la messa in atto di questa decisione, sin da ora l'azienda suggerisce di rivolgersi al Blocco Note per le necessità di base e a Word per quelle avanzate; oppure - aggiungiamo noi - a una delle varie alternative esistenti, da LibreOffice Writer a FreeOffice TextMaker, da AbiWord a Calligra Words, solo per elencarne alcune e senza considerare le opzioni online, come Google Documenti.

È difficile che WordPad abbia lo stesso destino di Paint: quando Microsoft decise di rimuovere quest'ultimo da Windows (per sostituirlo con l'ormai defunto Paint 3D) gli utenti insorsero e Microsoft ritornò sui propri passi, tanto che oggi ne continua lo sviluppo e intende aggiungervi nuove funzioni.

WordPad non è mai stato particolarmente popolare, specialmente in tempi recenti, e dopo la sua dipartita quasi sicuramente non mancherà a nessuno.