Microsoft, scure sugli aggiornamenti gratuiti a Windows 11

Le licenze di Windows 7 e 8 non sono più valide.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 01-10-2023] Commenti (3)

Per anni, sin dal rilascio di Windows 10, gli utenti hanno potuto approfittare dell'aggiornamento gratuito da Windows 7 e Windows 8 all'ultima versione del sistema operativo (quindi anche a Windows 11, dal 2021) semplicemente fornendo il proprio codice di licenza originale per Windows 7 o 8,

In teoria, questa possibilità sarebbe dovuta scadere nell'estate del 2016, a un anno di distanza dal lancio di Windows 10, ma Microsoft "si dimenticò" (o finse di dimenticarsi) di disattivarla, lasciandola disponibile fino a oggi.

Ora quel periodo di grazia è ufficialmente terminato. Con un post pubblicato sul sito ufficiale lo scorso 20 settembre, l'azienda di Redmond ha annunciato che «L'offerta di Microsoft per l'aggiornamento gratuito a Windows 10/11 è cessata il 29 luglio 2016. Il percorso di installazione per ottenere l'aggiornamento gratuito da Windows 7/8 è stato ora rimosso anch'esso. Gli aggiornamenti a Windows 11 da Windows 10 sono tuttora gratuiti».

Le vecchie licenze, insomma, ora non possono più essere utilizzate per installare Windows 11: l'unico modo è - oltre ad assicurarsi di essere in possesso di un sistema compatibile dal punto di vista dell'hardware - acquistare una licenza originale.

È peraltro interessante notare come, nello stesso post, Microsoft ricordi che «Alcune caratteristiche di Windows 10 non sono disponibili in Windows 11».