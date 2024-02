Il caso delle telecamere di sicurezza che lasciano sbirciare nelle case altrui

Immaginiamo un mondo popolato dalle auto di Google: senza pilota, senza sterzo e senza pedali. Qual è il maggior svantaggio? (vedi anche i vantaggi) L'auto di Google è veramente brutta! Più che un auto è un'ovovia. Ci toglierà il piacere di guidare e la nostra vita sarà un po' più triste. Avrà un costo non sostenibile per la maggior parte degli utenti. Ci sarà maggior traffico: con un'auto senza pilota il trasporto privato verrebbe incentivato rispetto al trasporto pubblico. Il Gps incorporato potrebbe non essere efficiente, costringendoci a fare percorsi più lunghi o più lenti o addirittura non portandoci mai a destinazione. Ho timori soprattutto per la privacy: le auto di Google potranno collezionare dati su come mi sposto e quando. In caso di incidente con nessuno al volante, non è chiaro di chi sarà la responsabilità civile. E a chi tocca pagare l'assicurazione? All'utente o a Google? O allo Stato? Sarà esposta ad attacchi hacker o terroristici: di fatto avremo minore sicurezza sulle strade. Se il sistema prevede un urto inevitabile, potrebbe trovarsi di fronte a scelte etiche insormontabili. Uccidere un anziano o un bambino? Due uomini o un bambino? Un uomo o una donna? Uscire di strada o urtare altri veicoli o pedoni? Andare addosso a un SUV o a un'utilitaria? Rispetto alle auto tradizionali impiegheranno troppo tempo ad arrivare a destinazione, non potendo superare i limiti di velocità o fare manovre azzardate. I tassisti non esisteranno più: già immagino le loro legittime proteste.

