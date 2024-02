Apple agli utenti: non mettete gli iPhone bagnati nel riso

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-02-2024] Commenti

Immagine generata con DiffusionArt

Con tutta l'euforia che accompagna l'inizio di un nuovo anno il dettaglio era sfuggito, ma non poteva restare nascosto a lungo.

Lo scorso 2 gennaio Apple ha aggiornato la pagina del proprio sito che spiega che cosa fare nel caso in cui un iPhone segnali che è stata rilevata presenza di liquido.

Oltre a spiegare il significato dell'avvertimento e a dare diverse indicazioni per lo più di buon senso, Apple affronta anche una nota leggenda metropolitana: quella secondo la quale la soluzione migliore per estrarre l'umidità da uno smartphone che sia finito in un liquido sia mettere lo smartphone stesso in un contenitore pieno di riso.

Per quanto riguarda questo particolare metodo casalingo di asciugatura, Apple non ha alcun dubbio: non soltanto non funziona, ma potrebbe addirittura essere pericoloso.

«Non mettere l'iPhone in un contenitore pieno di riso. In caso contrario, piccoli residui di riso potrebbero danneggiare l'iPhone» si legge sul sito di Apple.

La spiegazione finale dovrebbe in realtà essere piuttosto ovvia, ma sappiamo che l'ingegnosità degli utenti - specialmente se prospetta la risoluzione di un problema senza doversi rivolgere a un centro assistenza - è portata a ignorare le conseguenze più probabili di certi comportamenti.