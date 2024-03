Linux conquista il 4% del mercato desktop

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-03-2024] Commenti (1)

Foto di RealToughCandy

Non sarà forse l'indizio che indica il sognato inizio dell'"anno di Linux sul desktop" ma è di certo un risultato interessante.

Secondo gli ultimi dati di StatCounter, nota piattaforma di analisi del traffico web, la quota di mercato di Linux ha raggiunto il 4%.

Per la precisione si attesta al 4,03% e, anche se il dato in sé può non generare una grande impressione, bisogna considerare che per passare dal 3% al 4% ha impiegato appena otto mesi, mentre per raggiungere il 3% sono serviti trent'anni di progressi nello sviluppo.