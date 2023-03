La mini-console con Linux che sembra un BlackBerry

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-03-2023] Commenti (2)

I BlackBerry saranno anche ormai finiti nell'oblio, ma il loro aspetto caratteristico - schermo "quadrato" e tastiera fisica - trova ancora diversi appassionati specialmente tra coloro che non amano le tastiere virtuali dei touchscreen, ma anche tra i creatori di console.

Dallo sviluppatore cinese Fugui arriverà infatti nel secondo trimestre di quest'anno la Auspicious Machine, una sorta di computer modulare equipaggiato con Linux che, a prima vista, pare proprio un BlackBerry ed è pensato per essere anche una console portatile per videogiochi.

La Auspicious Machine, contenuta in un case in alluminio, misura 134 x 84 x 13 millimetri, pesa circa 300 grammi e monta uno schermo da 3,5 pollici con risoluzione di 640x480 pixel con un rapporto d'aspetto di 4:3.

Al di sotto dello schermo ci sono una croce direzionale e quattro pulsanti disposti a croce (come si può trovare su un controller per console); tra questi c'è l'equivalente della "rotellina" dei BlackBerry, attorniata da altri quattro pulsanti.

Una tastiera fisica Qwerty retroilluminata completa la dotazione della parte superiore della Auspicious Machine, che all'interno monta un Raspberry Pi Compute Module 4, fino a 8 Gbyte di RAM e 32 Gbyte di memoria interna eMMC, espandibile via microSD.

Le specifiche qui elencato dovrebbero chiarire che i giochi per i quali questo prodotto è pensato non sono certo gli ultimi titoli: non si tratta, in altre parole, di un concorrente della Steam Deck ma per gli appassionati di retrogaming può essere un acquisto da considerare.

Se i piani saranno rispettati, le vendite inizieranno in Cina nel prossimo mese di giugno; lì la Auspicious Machine costerà 1.656 yuan, ossia circa 220 euro. Al momento non è dato sapere se sia prevista la messa in vendita in altre parti del mondo.