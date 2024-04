Hype e Banca Sella, disservizi a profusione

Da domenica è praticamente impossibile usare home banking, bancomat, carte e servizi online.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-04-2024] Commenti

Immagine generata con DiffusionArt

Il mondo dei pagamenti elettronici offre certamente una marea di comodità ma, come tutto ciò che è digitale, deve sottostare alla legge dell'inaccettabile fragilità delle infrastrutture.

Lo sanno bene i clienti di Banca Sella e di Hype, che dal pomeriggio della scorsa domenica sono tormentati da disagi continui la cui risoluzione al momento non sembra essere in vista.

L'home banking da app non funziona (e anche da browser il funzionamento è a singhiozzo), i pagamenti elettronici non vanno a buon fine, e in qualche caso nemmeno bancomat e carte funzionano; negli ultimi giorni la situazione è tornata alla normalità per qualche breve tempo, ma poi il blackout è ricominciato.

Banca Sella parla di «rallentamenti all'operatività», ma si tratta di un eufemismo: i clienti testimoniano che i servizi proprio non funzionano, e cominciano a essere imbufaliti.

Sui social la Banca rilascia periodicamente aggiornamenti della situazione, indicata nella giornata di lunedì come figlia di «un problema tecnico interno, verificatosi dopo alcuni interventi di manutenzione periodica (del fine settimana)», come si può leggere sul suo profilo X.

Per cercare di ovviare almeno in parte al guaio che sta colpendo i sistemi informatici, agli operatori delle succursali è stato imposto di lavorare per un «orario prolungato e continuato», sia per quanti desiderano prelevare il proprio denaro sia per quanti devono effettuare operazioni di pagamento.

Per l'occasione è stata anche allestita un'apposita pagina sul sito web ufficiale, dove si possono trovare informazioni circa la situazione e alcune indicazioni, tranne la più importante: un'idea di quando si prevede che le difficoltà finalmente siano risolte.