Thunderbolt Share, connessioni da Pc a Pc ad alta velocità

Consente di trasferire i file a una velocità di almeno 20 Gbit/s, e senza dover configurare una rete.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-05-2024] Commenti

Immagine: Intel.

Per trasferire file da un computer all'altro sono disponibili vari metodi: se entrambi sono connessi alla stessa rete, per esempio, si possono usare i sistemi di condivisione messi a disposizione dai sistemi operativi, ma occorre naturalmente configurare entrambi i Pc e adeguarsi alla velocità massima che la rete stessa può offrire.

È anche possibile collegare direttamente i due computer con un cavo Ethernet (oggigiorno non è più nemmeno necessario avere l'accortezza di adoperare un cavo incrociato) ma anche in questo caso è necessario destreggiarsi tra le configurazioni.

Altri sistemi popolari in passato di connessioni dirette tra due computer - come la connessione via FireWire, per non parlare di quella che usava i cavi null-modem - sono ormai solo un ricordo, ma Intel ha ideato una sorta di versione moderna di questi sistemi: Thunderbolt Share.

Il funzionamento è intuitivo: innanzitutto i due Pc tra i quali si vogliono scambiare i file vengono connessi l'uno all'altro con un cavo Thunderbolt 4 o Thunderbolt 5; poi si avvia l'applicazione Thunderbolt Share, e si può quindi spostare i file semplicemente tramite drang and drop.

Le possibilità offerte sono però anche più ampie: anziché limitarsi a copiare o spostare i file manualmente, è possibile sincronizzare in automatico i file tra i due sistemi, o decidere di trasferire tutti i dati dell'utente con un solo comando, o anche controllare un computer dall'altro.

La connessione tra le due macchine, inoltre, non deve necessariamente essere diretta: è possibile anche usare Thunderbolt Share tra Pc che sono connessi alla stessa Thunderbolt dock, ma anche allo stesso monitor dotato di più porte Thunderbolt.

Per quanto riguarda la velocità, essa si adegua a quella del dispositivo più lento supportato, ma il minimo teorico si aggira intorno ai 20 Gbit/s.

L'unico vero problema - da un certo punto di vista - di questo sistema è che, secondo quanto dichiarato da Intel stessa, per usare Thunderbolt Share è necessario che almeno uno dei dispositivi usati per la connessione deve avere la relativa licenza.

Intel afferma che i nuovi Pc dotati di porte Thunderbolt per lo più già includono tale licenza, ma si tratta comunque un dettaglio da tenere presente se si pensa di adottare questa soluzione.

Ora che è stata annunciata, Thunderbolt Share arriverà su «Pc e accessori selezionati» nel corso dell'anno.