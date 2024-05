La chiavetta USB che dura 200 anni

Blaustahl Storage Device offre uno spazio molto limitato, ma è quasi indistruttibile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-05-2024] Commenti (2)

Le chiavette USB sono il dispositivo portatile di memorizzazione forse più diffuso, almeno per quanto riguarda l'informatica: infinitamente più capienti dei vecchi floppy e più robuste di un hard disk esterno, sono usate ogni giorno da milioni di persone.

Certamente, però, non sono eterne: i chip di memoria NAND cui si affidano per la memorizzazione dei dati hanno i loro limiti, e pensare di affidarsi a essi per la conservazione a lungo termine non è una buona idea.

Machdyne è però riuscita a creare un drive USB che certamente non offre una gran quantità di spazio, ma promette di conservare i dati salvati su di esso anche per 200 anni.

Il prodotto in questione si chiama Blaustahl Storage Device, offre appena 8 Kbyte di FRAM (Ferroelectric RAM, diversa dalla tecnologia usata per le tradizionali memorie flash) e incorpora un microcontroller Raspberry Pi RP2040.

La FRAM consente di ottenere velocità di scrittura estremamente rapide (un dato forse non proprio rilevante, quando si ha a che fare con soli 8 Kbyte di dati), un consumo energetico irrisorio, e la capacità di supportare miliardi di cicli di lettura e scrittura.

Alla temperatura di 35 gradi Celsius, questa memoria può ritenere le informazioni per almeno 200 anni, almeno secondo quanto dichiara Machdyne, e per 95 anni a 55 gradi. Di contro, in condizioni paragonabili una memoria NAND dura tra i 16 e i 20 anni.

La presenza di un connettore USB-A consente di usare la Blaustahl Storage Device con qualsiasi computer attuale, mentre per la scrittura dei dati la chiavetta offre un editor di testo integrato, cui si può accedere tramite un programma di comunicazione seriale con supporto all'emulazione VT100 (come per esempio il noto PuTTY).

Su GitHub sono disponibili tutte le informazioni relative al firmware e gli schemi in formato PDF.

La chiavetta Blaustahl Storage Device può essere acquistata dal sito di Machdyne al certo non economico prezzo (considerato che offre 8 Kbyte di spazio) di 29,95 euro.