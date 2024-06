AMD svela i Ryzen Serie 9000 e AI 300 per desktop e portatili

L'architettura Zen 5 offre il 16% di prestazioni in più rispetto alla Zen 4.

In occasione della fiera Computex che si svolge in questi giorni a Taipei, AMD ha svelato entrambe le linee di processori per desktop e portatili, ossia i Ryzen 9000 e gli attesi Ryzen AI 300.

La serie AI 300 è evidentemente pensata per gli AI PC in versione laptop, si basa sull'architettura XDNA 2 e include una NPU in grado di offrire prestazioni pari a 50 TOPS, quindi oltre quanto richiesto dalle specifiche per gli AI PC indicate da Microsoft.

La linea di processori appartenenti a questa serie prevede inizialmente i modelli Ryzen AI 9 HX 370 (12 core, 24 thread, frequenza massima di 5,1 GHz) con GPU AMD Radeon 890M, Ryzen AI 9 365 (10 core, 20 thread, frequenza massima di 5,0 GHz) con GPU AMD Radeon 880M.

I processori desktop della serie Ryzen 9000 sono invece basati sulla nuova architettura Zen 5 per piattaforma AM5, che AMD descrive come una rivisitazione completa dell'architettura Zen, e non un semplice miglioramento dell'esistente. Rispetto alla Zen 4, è in grado di offrire prestazioni superiori del 16%.

I modelli svelati sono il Ryzen 9 9950X (16 core, 32 thread, 5,7 GHz di frequenza massima, 80 Mbyte di cache), che è il più potente della serie, ma anche modelli meno potenti come il Ryzen 9 9900X, il Ryzen 7 9700X, e il Ryzen 5 9600X.

La piattaforma AM4, usata sin dai Ryzen di prima generazione, non è stata completamente abbandonata: per essa sono stati lanciati i processori Ryzen 9 5900XT (16 core, frequenza massima di 4,8 GHz) e Ryzen 7 5800XT (8 core, frequenza massima di 4,8 GHz), che supportano la tecnologia PCIe Gen 4.

A completare l'offerta, AMD ha lanciato anche la scheda grafica per workstation Radeon Pro W7900 Dual Slot, dedicata a svolgere compiti estremamente esigenti in termini di potenza di calcolo e lo sviluppo delle intelligenze artificiali.

La scheda offre 96 unità di calcolo, 192 acceleratori AI, e 48 Gbyte di memoria ECC GDDR 6; il TDP si assesta a 295 Watt, e il prezzo è in linea con quanto offerto: 3.499 dollari.