Intel, i Core i7 e i9 sbloccati continuano ad andare in crash

Le CPU Raptor Lake e Raptor Lake Refresh hanno ancora problemi di instabilità, e Intel non sa il perché.

È passato più di un mese da quanto, secondo quanto riportato da Igor's Lab, la causa dei misteriosi crash di certi processori Intel Core i7 e i9 di tredicesima e quattordicesima generazione era stata individuata.

In realtà, secondo Intel il motivo che causa malfunzionamenti durante l'esecuzione di compiti impegnativi (come i videogiochi) tuttora sfugge: l'azienda l'ha confessato a Tom's Hardware.

Nonostante le correzioni al firmware rilasciate dai produttori di schede madri in risposta alle richieste di Intel per arginare il problema, l'instabilità ha continuato a manifestarsi. E le ultime ipotesi di Igor's Lab - che danno la colpa di tutto a un bug legato alla funzionalità eTVB (che aumenta la velocità turbo di clock oltre il massimo in certe condizioni) sarebbero del tutto false.

«Contrariamente a quanto riportato di recente dai media, Intel non ha confermato la causa principale e sta continuando, insieme ai suoi partner, a indagare sulle segnalazioni degli utenti relative a problemi di instabilità sui processori desktop Intel Core di tredicesima e quattordicesima generazione (K/KF/KS) sbloccati» ha scritto Intel in una nota, precisando anche che la patch del microcodice rilasciata di recente serve a correggere un altro bug, scoperto proprio durante le indagini sui problemi di instabilità.

In sostanza, quindi, i possessori di CPU Raptor Lake e Raptor Lake Refresh con moltiplicatore sbloccato - e quindi molto probabilmente amanti dell'overclock e delle prestazioni estreme - devono tuttora rassegnarsi a non poter usare i loro PC nel modo in cui intendevano quando li hanno configurati con quei processori: allo stato attuale, infatti, Intel - non essendo ancora riuscita a individuare la causa di tutto - non è in grado di indicare una tempistica per la risoluzione dell'ormai imbarazzante problema.