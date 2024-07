Chrome, il gestore password si perde le credenziali di 15 milioni di utenti

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-07-2024] Commenti (1)

Immagine generata con DiffusionArt

Se siete tra gli utenti di Chrome che salvano le proprie password nel gestore di password integrato nel browser e, nei giorni scorsi, vi siete accordi che alcune credenziali sono improvvisamente scomparse, sappiate che c'è una spiegazione a tutto ciò.

Come ci si può aspettare, tale spiegazione consiste in un bug di Chrome o, per dirla con Google, in un «cambiamento nel comportamento del prodotto senza un'adeguata protezione delle funzionalità».

Lo scorso 24 luglio, infatti, Google ha modificato una parte del gestore delle password in Chrome 127 e ciò non solo ha, per molti utenti, cancellato le password già salvate, ma ha anche reso invisibile quelle memorizzate dopo la modifica.

Il problema, a quanto pare, si è verificato soltanto nella versione di Chrome per Windows e il bug ora è stato risolto, ma ciò significa comunque che ci sono alcuni milioni di utenti le cui password sono svanite.

Stando ai calcoli di Forbes, che per primo ha riportato la notizia, e alle dichiarazioni di Google (secondo la quale circa il 2% delle installazioni di Chrome per Windows sarebbero state colpite), sarebbero 15 milioni gli utenti che han visto svanire le proprie password.

Per costoro non c'è nulla da fare: devono sperare di ricordarsi le credenziali scomparse, dato che dovranno reinserirle nei siti che le richiederanno.