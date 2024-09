Super God Mode rivela tutte, ma proprio tutte, le funzionalità di Windows

Un semplice script consente di accedere a ogni opzione, anche nascosta, del sistema operativo.

La schermata di installazione di Super God Mode

Gli utenti di Windows più esperti dovrebbero sapere che esiste la possibilità di creare una cartella speciale che consente di accedere facilmente alle funzionalità avanzate del sistema operativo.

Generalmente nota con il nome scherzoso di God Mode, elenca una moltitudine di opzioni e richiede di digitare una stringa speciale per la sua creazione.

Questo non è però l'unico sistema per accedere ai "segreti" di Windows. Esistono un'altra via di cui abbiamo già parlato, l'applicazione Win10 All Settings, e lo script Super God Mode.

Disponibile su GitHub, si installa facilmente: occorre innanzitutto scaricare i due file necessari - lo script PowerShell vero e proprio e il file batch per l'installazione - per poi eseguire il file batch, seguendo quindi la procedura guidata.

Alla fine dell'installazione sarà stata creata una cartella - il cui nome di default sarà Super God Mode - all'interno della quale ci sarà davvero una moltitudine di link, suddivisi in sottocartelle: nella nostra prova, ne sono stati creati 989 (ma il numero dipende dalla configurazione del PC).

Per venire in aiuto degli utenti sopraffatti dalla quantità di opzioni a disposizione, Super God Mode include anche un file Readme (in inglese, come tutto il resto) grazie al quale si può trarre il meglio dallo script.

La cartella God Mode forse è più semplice da creare ma, se si desidera accedere direttamente proprio a tutte le funzionalità di Windows, Super God Mode può essere una via più pratica,



La schermata che appare a conclusione dell'installazione