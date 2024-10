Reddit, nuove regole per reprimere ogni dissenso

Da oggi sarà impossibile lanciare uno sciopero come quello del giugno 2023.

Qualcuno ricorderà lo "sciopero" che ebbe luogo su Reddit nel giugno dello scorso anno in segno di protesta verso le nuove regole sulle API che allora stavano per entrare in vigore.

Per segnalare il proprio malcontento nei confronti della direzione decisa dagli amministratori, migliaia di subreddit pubblici divennero di colpo privati, facendo precipitare il traffico del sito e, di conseguenza, anche gli introiti pubblicitari.

La protesta, a dire la verità, non ottenne alcun risultato. I piani proseguirono esattamente com'erano stati formulati, e le norme tanto contestate - in particolare quelle relative all'uso della piattaforma per l'addestramento delle IA, diventato a pagamento - sono ormai in essere.

Reddit però deve aver preso molto male la protesta collettiva del 2023 e, per prevenirne un'altra, ha deciso di cambiare alcune regole.

Da ora, infatti, un subreddit nato pubblico che voglia diventare privato deve ottenere l'approvazione degli amministratori; lo stesso devono fare quei subreddit che decidano all'improvviso di dichiararsi NSFW, in chiaro riferimento alla protesta "pornografica" svoltasi anch'essa nel mese di giugno 2023.

Che tutto ciò sia una sorta di vendetta (e di repressione) nei confronti delle proteste non è peraltro soltanto un'ipotesi: lo ha sostanzialmente confermato Laura Nestler, vicepresidente di Reddit, a Engadget, scrivendo che «la capacità di variare istantaneamente il Tipo di Comunità è stata usata per rovinare l'attività della piattaforma e violare le regole».