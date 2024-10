Mozilla Thunderbird per Android è in beta

Si può già scaricare dal Play Store, ma occhio ai bug.

Immagine: Mozilla.

Sono passati oltre due anni dall'annuncio ufficiale ma finalmente i lavori si stanno avviando verso la fine: Mozilla Thunderbird per Android è ora in versione beta.

Come si può ricordare, Thunderbird per Android non è un'applicazione creata da zero da Mozilla: gli sviluppatori sono partiti infatti dal codice del client open source K-9 Mail, arricchendolo di funzioni e modificandone l'aspetto affinché si allineasse a quello che gli utenti associano a Thunderbird.

La versione beta di Thunderbird per Android si può liberamente scaricare ma è anche chiaramente etichettata come per tester: chi ne fa uso deve sapere che il prodotto non è ancora completamente stabile e che la sua esperienza d'uso può essere d'aiuto agli sviluppatori per eliminare gli ultimi bug.

La versione definitiva dovrebbe debuttare entro la fine del mese in corso. A quel punto bisognerà vedere se gli utenti apprezzeranno questo "nuovo" client email.