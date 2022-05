Thunderbird prepara un'app per smartphone

Il client email di Mozilla avrà un'edizione per Android (e probabilmente anche per iOS).

Mentre Firefox festeggia il raggiungimento della versione numero 100 (a non molta distanza da Chrome ed Edge) per un altro prodotto di Mozilla si avvicina una tappa importante: il lancio di una versione mobile di Thunderbird.

Se su PC la fortuna dei programmi per la gestione della posta elettronica nel corso degli anni è andata un po' calando, a tutto vantaggio delle webmail, su smartphone la questione è opposta: è molto più pratico consultare diverse caselle email da un'unica app piuttosto che navigare sui diversi siti web.

La conferma del prossimo lancio di Thunderbird per Android (e probabilmente anche per iOS) arriva da Ryan Lee Sipes, che ne ha parlato su Twitter pur non dando indicazioni circa i tempi di sviluppo e di rilascio.

Con ogni probabilità, la prima ad arrivare sarà la versione per Android, almeno se diamo retta a un tweet in cui Lee Sipes parla del rilascio di un Apk, ossia il formato dei pacchetti in cui sono contenute le applicazioni per Android.

iOS, in realtà, non è menzionato, ma non è improbabile che gli sviluppatori vogliano offrire il proprio software su entrambe le maggiori piattaforme.