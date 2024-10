Amazon presenta il primo Kindle a colori

Il Kindle Colorsoft Signature Edition è già disponibile.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-10-2024] Commenti (1)

Sono anni che si parla di schermi e-ink a colori e, a dire la verità, qualche prodotto che già ne fa uso esiste: fino a oggi però mancava un'edizione con schermo a colori del Kindle di Amazon, forse l'e-reader più noto.

Ora quella mancanza è stata colmata. Amazon ha infatti presentato il Kindle Colorsoft Signature Edition, che può già essere preordinato in vista della disponibilità ufficiale, fissata al 30 ottobre.

Venduto a 299,99 euro adotta la tecnologia e-ink di Kaleido per poter mostrare i colori senza aumentare il tempo necessario per voltare le pagine dei libri né ridurre la risoluzione dello schermo o diminuire il contrasto.

Il Kindle Colorsoft Signature Edition offre una densità di pixel pari a 300 ppi e supporta l'utilizzo dei gesti per effettuare lo zoom, esattamente come si fa su uno smartphone.

A parte il supporto ai colori, dal punto di vista delle funzionalità si tratta in sostanza di un Kindle Paperwhite, chiaramente con un prezzo rivisto.

La diagonale dello schermo misura pollici, la memoria interna è di 32 Gbyte e il connettore per la ricarica e il trasferimento dei dati è USB-C. Non mancano la connettività Wi-Fi, una batteria che promette una durata di 8 settimane (usando il dispositivo per mezz'ora al giorno con Wi-Fi disattivato) e resistenza all'immersione in acqua dolce per un massimo di 60 minuti e per una profondità massima di 2 metri (IPX8).