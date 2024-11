La vecchietta digitale che fa perdere tempo ai truffatori telefonici

Daisy è una IA esperta nel combattere gli scammer somministrando loro racconti sconclusionati e storie senza capo né coda.

Immagine: Virgin Media O2

La piaga dei truffatori telefonici, altrimenti noti come scammer, non è certo limitata all'Italia né, a quanto pare, c'è Registro delle Opposizioni che riesca ad arginarla.

Un nuovo modo di combatterla arriva dal Regno Unito e si basa sull'utilizzo di una IA creata allo scopo preciso non di evitare le chiamate di scam, ma di ricercarle attivamente per far perdere tempo ai truffatori.

La IA in questione è stata chiamata Daisy e riproduce il comportamento stereotipato della tipica signora anziana, la nonna un po' svampita che tende a perdere il filo della conversazione inseguendo invece quello privato dei propri pensieri, affollati di nipoti, animali domestici e hobby. Insomma, uno dei bersagli più appetibili per gli scammer.

Daisy è stata creata dall'operatore telefonico cellulare Virgin Media O2 ed è stata addestrata lasciandola rispondere a delle vere chiamate di truffa. Quindi è stata messa all'opera.

Grazie alla collaborazione con le organizzazioni britanniche dedite allo smantellamento delle reti di truffatori, i numeri telefonici a cui risponde Daisy sono stati inseriti nelle liste di numeri tipicamente presi di mira dai truffatori, con buoni risultati, come il video che riportiamo in fondo all'articolo dimostra.

Daisy usa algoritmi di trascrizione della voce per trascrivere quanto il truffatore sta dicendo. Lo analizza, lo passa a un modello di IA specializzato nel preparare una risposta e quindi lo sottopone al modello che trasforma il testo in voce; questa voce viene quindi riprodotta al telefono.

Il tutto è praticamente istantaneo, e così il truffatore ha l'impressione di parlare con una persona vera, ed esasperante, nel vano tentativo di convincerla a rivelare le informazioni di cui è in caccia. Lo scopo, dopotutto, è far perdere tempo a chi conduce queste truffe.

Ogni minuto che gli scammer passano a parlare con Daisy è insomma un minuto in meno trascorso a truffare una persona reale, e ciò è già una vittoria.

Quanto la serie di successi di Daisy possa durare è invece dubbio, poiché presto anche le sue "vittime" impareranno a rendersi rapidamente conto di avere a che fare con una IA e chiuderanno la telefonata, passando al numero successivo.

Inoltre, O2 non è la sola a fare questo gioco. Anche le grandi reti di truffatori hanno iniziato ad adoperare la IA per condurre le chiamate: forse arriveremo a una situazione in cui IA truffatrici e IA antitruffa si chiameranno tra loro, lasciando in pace le persone reali.