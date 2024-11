Bing Wallpaper, l'app gratuita di Microsoft è quasi un malware

Cosa pensi dei siti che conoscono la tua ubicazione e che ti mostrano annunci pubblicitari in base ai siti Internet che visiti o alla cronologia delle tue ricerche? Mi piace! ╚ molto comodo Non mi piace molto questo meccanismo ma Internet funziona cosý Utilizzo opzioni specifiche del browser per salvaguardare la mia privacy e per evitare che i miei movimenti vengano controllati Ho installato una speciale applicazione o un plug-in per evitare che i siti Internet ottengano la mia cronologia di navigazione e le mie ricerche ╚ una questione che non mi ha mai interessato

Mostra i risultati (2242 voti)