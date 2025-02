Disastro del Titan, gli USA registrarono il suono dell'implosione

L'audio del momento in cui il sommergibile andò distrutto nel 2023 era stato catturato dai sensori della NOAA, e ora è pubblico.

Il relitto del Titan (immagine: Wikipedia - pubblico dominio)

Molti ricorderanno l'incidente del sommergibile Titan, imploso meno di due anni fa durante una spedizione commerciale che aveva l'obiettivo di raggiungere il relitto del Titanic, a 3.800 metri di profondità.

Per alcuni giorni, dopo la perdita di contatto con il Titan, quando ancora non si sapeva che cosa fosse successo, continuarono le ricerche dei passeggeri, sperando che il sommergibile fosse in difficoltà ma integro, e che gli occupanti fossero ancora vivi grazie alle scorte di ossigeno.

Il ritrovamento dei resti del Titan e le analisi condotte in seguito confermarono l'ipotesi dell'implosione, che deve essere avvenuta in pochi millisecondi: così rapida da non dare nemmeno il tempo ai passeggeri di accorgersi di quanto stesse succedendo, o di avvertire l'implosione stessa.

Ora la Guardia Costiera americana, che si è occupata delle indagini sull'incidente, ha rilasciato pubblicamente la registrazione audio del momento del disastro.

I sensori della NOAA, a circa 900 (oltre 1.400 km) miglia dal luogo dell'incidente, catturarono infatti un'anomalia acustica localizzata nella zona in cui si trovava il sommergibile, e verificatasi nel momento in cui si era calcolato che fosse avvenuto l'incidente. Tale anomalia, analizzata e utilizzata anche durante le indagini, è risultata essere il suono dell'implosione del Titan.

Tale registrazione, ascoltabile nel video che riportiamo qui sotto, marca il momento in cui persero la vita i cinque occupanti del sommergibile.