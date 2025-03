Microsoft lancerà una Xbox portatile prima della fine dell'anno

La nuova generazione arriverà invece nel 2027.

Secondo quanto riportano le indiscrezioni raccolte da Windows Report, Microsoft avrebbe stilato un piano preciso per quanto riguarda il futuro della Xbox.

La prossima evoluzione della console arriverà infatti nel 2027; già quest'anno però dovrebbe vedere la luce una versione portatile, destinata a fare concorrenza alla Switch 2 di Nintendo ma anche - e soprattutto - a soluzioni come la Steam Deck.

Il dispositivo portatile è noto internamente con il nome in codice Keenan e, sempre stando alle voci di corridoio, sarebbe stato sviluppato in collaborazione con un importante produttore di hardware per PC da gaming (si parla di ASUS, oppure Lenovo o MSI).

Il design riprenderà l'estetica Xbox mentre per quanto riguarda il sistema operativo vi sarà una versione completa di Windows, che metterà in primo piano il Microsoft Store e il PC Game Pass ma offrirà anche la possibilità di installare piattaforme come Steam.

Per quanto riguarda la nuova generazione di console, invece, per ora si sa che Satya Nadella, CEO dell'azienda, ha approvato i piani che porteranno al lancio nel 2027.

I dettagli sono scarsi: per ora si parla di un aumento della potenza di calcolo, com'è ovvio, rispetto alla generazione attuale, ma anche di nuove opzioni per i controller e di funzionalità come la connessione diretta al cloud.

Un dettaglio interessante è l'ulteriore avvicinamento tra Xbox e Windows. La nuova console dovrebbe semplificare il lavoro degli sviluppatori, riducendo le difficoltà di porting dei giochi da PC a console, grazie a un'architettura ancora più vicina a quella di un computer. È quindi possibile che anche la Xbox del 2027 offra il supporto a store di terze parti come Steam o Epic Games Store.

Inoltre, Microsoft pare fermamente intenzionata a mantenere la compatibilità con i titoli delle generazioni precedenti.