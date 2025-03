Nintendo PlayStation, spunta un secondo prototipo

Frutto della fallita collaborazione con Sony, probabilmente varrà una fortuna.

Immagine: Julian Domanski su X

La storia dovrebbe essere nota: prima di venire lanciata unicamente sotto la bandiera di Sony, la PlayStation era nata come una collaborazione tra Sony stessa e Nintendo.

Nel 2015 un prototipo di questa Nintendo PlayStation, con molte somiglianze con l'hardware del Super Nintendo, è stato venduto all'asta per 360.000 dollari. Si pensava che fosse l'unico esemplare ancora esistente.

Invece è stato ritrovato un secondo prototipo della Nintendo PlayStation: fino a oggi era custodito nell'armadio di Ken Kutaragi, ex CEO di Sony Computer Entertainment, figura chiave nello sviluppo della PlayStation originale di Sony.

La Nintendo PlayStation, nota anche come Super NES CD-ROM, nasceva da un progetto congiunto avviato nei primissimi anni '90, quando Nintendo cercava un'espansione per il Super Nintendo che includesse un lettore CD.

Sony, allora "partner tecnologico", sviluppò circa 200 prototipi prima che il sodalizio si dissolvesse a causa di divergenze contrattuali. La maggior parte di questi dispositivi fu distrutta e i pochi esemplari superstiti divennero oggetti di culto per collezionisti e appassionati di storia videoludica.

Il ritrovamento del secondo prototipo, emerso grazie a un post su X di Julian Domanski, aggiunge un tassello inatteso a questa vicenda, confermando che almeno un altro modello è sfuggito alla distruzione.

Le immagini diffuse mostrano anche in questo caso il design ibrido che combinava elementi del Super Nintendo con un lettore CD e un'uscita per cuffie, caratteristiche innovative per l'epoca.

Non è chiaro se questo esemplare sia funzionante o se contenga software inedito, ma la sua esistenza solleva interrogativi sul destino degli altri prototipi e sul loro possibile utilizzo da parte di ex dirigenti Sony.

Non è però chiaro quale sia il destino del secondo prototipo: per ora, non ci sono indicazioni su un'eventuale vendita o esposizione pubblica. Ma l'interesse generato potrebbe spingere a ulteriori approfondimenti su questa pagina dimenticata della tecnologia.