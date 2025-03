Microsoft Office si avvia più in fretta con Startup Boost

Windows caricherà parti della suite in RAM per aumentarne le prestazioni.

Microsoft ha annunciato l'introduzione, a partire dal prossimo mese di maggio, di una nuova funzionalità chiamata Startup Boost e dedicata ai programmi di Office.

Era attiva inizialmente per Word ed è stata successivamente estesa a Excel, PowerPoint e agli altre software della suite. L'idea consiste nel pre-caricare parti delle applicazioni in memoria subito dopo l'avvio di Windows, in modo che siano pronte all'uso quando l'utente decida di aprirle.

La novità, comunicata attraverso il Microsoft 365 Message Center, si appoggia a due nuove attività pianificate che verranno create nel Task Scheduler (Utilità di Pianificazione) di Windows: "Office Startup Boost" e "Office Startup Boost Logon".

Queste attività lavorano in background per garantire che le app di Office possano beneficiare dei «miglioramenti delle prestazioni» al momento del lancio. In pratica, il sistema operativo tiene in memoria alcuni componenti chiave delle applicazioni, riducendo così il tempo necessario per aprirle.

Si tratta di un'opzione formalmente facoltativa, perché gli utenti possono disabilitarla dal menu Opzioni -> Generale nelle Impostazioni di Office, ma Microsoft ha affermato chiaramente che qualunque successivo aggiornamento di Office la riattiverà.

Pre-caricare le app in memoria può tuttavia aumentare il consumo di risorse del sistema: per questo motivo Startup Boost si attiva solo se il PC ha almeno 8 Gbyte di RAM a disposizione e 5 Gbyte di spazio libero. Inoltre si disattiva quando si attiva la modalità di risparmio energetico.