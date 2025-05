Non è proprio legale... ma le sanzioni sono irrisorie

Smart TV che fanno la spia mandando screenshot di quello che guardiamo.

Il flusso di dati dell’ACR di Samsung che conferma la cattura di due immagini al secondo da parte del televisore.

Smart TV che fanno la spia mandando screenshot di quello che guardiamo

Probabilmente a questo punto vi state chiedendo se catturare di nascosto quello che c'è sullo schermo della TV che sta in casa vostra sia legale. La risposta, come sempre in questi casi, è un grosso "dipende". Le normative statunitensi sono molto permissive, mentre quelle europee sono orientate alla tutela del consumatore.

Eppure anche negli Stati Uniti, quella stessa Vizio che ha guadagnato così tanto dall'uso dell'ACR era stata sanzionata dalla Commissione federale per il commercio [FTC] nel 2017 perché con questo sistema raccoglieva i dati di ascolto di undici milioni di televisori senza il consenso dei consumatori e senza che quei consumatori ne fossero a conoscenza. Secondo la Commissione, Vizio aveva reso facile associare a questi dati televisivi numerose informazioni personali come "sesso, età, reddito, stato civile, dimensioni del nucleo famigliare, livello di istruzione, proprietà e valore dell'abitazione" e ha anche "venduto queste informazioni a terzi, che le hanno usate a vari scopi, compresa la pubblicità mirata".

La sanzione, di circa 2 milioni di dollari, è stata in sostanza trascurabile: un costo operativo più che una punizione efficace [FTC; FTC]. Un tribunale federale statunitense ha poi approvato un risarcimento di 17 milioni di dollari in seguito a una class action avviata per le stesse ragioni contro la stessa azienda [Class Law Group; Hunton.com]. Questo caso dimostra la disinvoltura con la quale le aziende trattano i dati e i diritti dei consumatori.

