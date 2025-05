YouTube userà la IA per annunci sempre più invasivi

Gli algoritmi inseriranno la pubblicità proprio nei momenti più interessanti dei video.

YouTube sta modificanda le sue strategie pubblicitarie e l'intelligenza artificiale è al centro di questa evoluzione.

Stando alle indiscrezioni, la piattaforma sta sperimentando un sistema basato sull'IA per inserire annunci nei momenti in cui gli utenti sono più propensi a notarli, spesso durante le pause naturali dei video. L'obiettivo è chiaro: massimizzare l'impatto delle pubblicità, anche se un approccio come questo ha l'aria di essere essere un po' troppo invasivo.

L'IA analizza il contenuto dei video per identificare i punti in cui l'attenzione dell'utente è al massimo, come la fine di una scena intensa o un momento di silenzio. Questi istanti, che l'algoritmo considera ideali, diventano il bersaglio perfetto per gli annunci.

Se da un lato questo può (almeno inizialmente) aumentare l'efficacia delle campagne pubblicitarie, dall'altro rischia di interrompere l'esperienza di visione in modo più evidente, suscitando frustrazione negli spettatori.

Non è la prima volta che YouTube cerca di sfruttare le ultime novità tecnologiche per ottimizzare i profitti. La piattaforma ha già implementato sistemi per impedire il funzionamento degli adblocker e per personalizzare gli annunci in base agli interessi degli utenti.

Tuttavia, l'uso dell'IA per scegliere il "momento perfetto" rappresenta un passo ulteriore, che potrebbe irritare gli spettatori. Questi, abituati a pause strategiche nei video, potrebbero trovarsi spiazzati da interruzioni sempre più frequenti e mirate.

D'altro canto, un aspetto da considerare è l'impatto sugli youtuber. I creatori di contenuti, che dipendono in gran parte dalle entrate pubblicitarie, potrebbero beneficiare di annunci più efficaci.

Tuttavia, se gli utenti iniziano a percepire le pubblicità come troppo intrusive, potrebbero ridurre il tempo trascorso sulla piattaforma finendo per danneggiare sia YouTube che i creatori di contenuti.