Le Smart TV spiano tutto quello che guardi

Lo sostiene uno studio dell'Università della California, che rivela come le TV LG e Samsung registrano i contenuti visualizzati e li usano per profilare gli utenti.

Immagine generata con DiffusionArt

Molti conosceranno Shazam, l'applicazione che è in grado di riconoscere una canzone "ascoltando" pochi secondi di essa.

Qualcosa del genere avviene con le Smart TV e i programmi televisivi, solo che il funzionamento è automatico e prescinde dalla volontà dell'utente.

A svelarlo è uno studio dell'Università della California, che ha analizzato i televisori di LG e Samsung nel Regno Unito e negli Stati Uniti.



Automatic Content Recognition (ACR)

Ha così scoperto che questi apparecchi scattano periodicamente (ogni 500 millisecondi nel caso di Samsung, ogni 10 nel caso di LG) uno screenshot dello schermo e poi lo confrontano con un database per identificare i contenuti visualizzati.

Questa tecnologia ha un nome - Automatic Content Recognition (ACR), ossia Riconoscimento Automatico dei Contenuti - e non è un vero segreto: le aziende ne parlano, seppur senza troppo clamore, nel manuale delle istruzioni.

Essa può anche essere disattivata dall'utente ma i passaggi per eseguire l'operazione sono un po' complessi; così la maggior parte degli utenti, che generalmente nemmeno conosce l'esistenza dell'ACR, non si prende la briga di disattivarla.

L'ACR funziona sia quando la Smart TV è usata come tale sia quando viene usata come schermo per un altro dispositivo, come un computer.

Il riconoscimento automatico si attiva però soltanto in certi casi: per esempio, nel Regno Unito non opera se si guardano contenuti forniti dalle piattaforme di streaming - Netflix, per esempio - ma lo fa quando si guardano i canali trasmessi via antenna, o provenienti da un dispositivo collegato tramite la porta HDMI. Negli USA, invece, è sempre attivo.

L'utilizzo dei dati raccolti non è esplicitato, ma è evidente che questi servono a creare un profilo dell'utente. Applicazioni possibile potrebbero comprendere la scelta delle pubblicità da mostrare come salvaschermo, ma la realtà è che in questo campo non c'è chiarezza.

Nello studio vengono analizzati i televisori smart di Samsung e LG ma viene anche riportato che la tecnologia ACR è adottata da tutti i produttori di Smart TV.