Windows Recall: VeraCrypt si mette al riparo dagli screenshot

Come già Signal, l'app crittografica impedirà di catturare le informazioni sensibili.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-06-2025]

L'utility di crittografia open source VeraCrypt ha rilasciato la versione 1.26.24, introducendo una funzione che disattiva di default Microsoft Recall e altri strumenti di registrazione dello schermo. Disponibile per Windows, Linux e macOS, questa versione rafforza la sicurezza nascondendo la finestra del programma da qualsiasi tentativo di cattura dello schermo, sia da parte di Recall che di altri software di terze parti.

Come ormai tutti gli utenti di Windows dovrebbero sapere, Microsoft Recall cattura screenshot del desktop ogni cinque secondi, alimentando un modello AI per consentire agli utenti di ritrovare file o attività tramite frasi in linguaggio naturale. Tuttavia, la funzione ha suscitato molte critiche per i rischi alla privacy, poiché memorizza dati sensibili, come numeri di carte di credito, in un database SQLite (originariamente in testo semplice, vulnerabile a malware o attacchi locali). Dopo un lancio ritardato e una revisione che ha reso Recall opzionale e crittografato, le preoccupazioni persistono, spingendo sviluppatori come quelli di VeraCrypt a introdurre contromisure.

La protezione anti-screenshot di VeraCrypt, abilitata di default su Windows, impedisce la cattura della sua finestra, garantendo che i dati sensibili, come password o chiavi di crittografia, non vengano registrati. Gli utenti possono disattivare questa funzione, ma gli sviluppatori consigliano di mantenerla attiva, soprattutto per chi gestisce informazioni finanziarie o personali.

La mossa di VeraCrypt non è unica: non molti giorni fa anche Signal ha introdotto una funzione analoga per evitare gli screenshot di Recall, segno che i produttori di applicazioni hanno colto la preoccupazione degli utenti, i quali da una lato non vogliono rinunciare alla comodità di Recall ma dall'altro vogliono limitare quanto viene registrato.