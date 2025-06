Microsoft lancia le console portatili ROG Xbox Ally

Realizzate con Asus, si basano su Windows 11 e garantiscono la compatibilità con tutti i giochi esistenti. Aperta la sfida a Steam Deck.

Microsoft ha fatto il suo ingresso nel mercato delle console portatili con la serie ROG Xbox Ally, sviluppata in collaborazione con Asus e annunciata durante l'Xbox Games Showcase dello scorso 8 giugno. Questa mossa segna la risposta di Microsoft al successo di dispositivi come Steam Deck e comprende due modelli in arrivo entro la fine dell'anno 2025: la ROG Xbox Ally e la più potente ROG Xbox Ally X, alimentati rispettivamente dai processori AMD Ryzen Z2 A e Ryzen AI Z2 Extreme.

La ROG Xbox Ally base è equipaggiata con 16 GB di RAM, 512 GB di memoria interna su SSD e una batteria da 60 Wh, mentre il modello Ally X vanta 24 GB di RAM, 1 TB di memoria interna e una batteria da 80 Wh. Entrambi i modelli condividono un display IPS da 7 pollici con risoluzione 1080p, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto per refresh rate variabile. Con un peso di 670 g per il modello base e 715 g per l'Ally X, sono leggermente più pesanti di Steam Deck, ma vantano un design ergonomico ispirato ai controller Xbox.

La vera novità di questi dispositivi è l'interfaccia Xbox Experience for Handheld, che nasconde il desktop di Windows 11 per offrire un'esperienza simile a quella di una console. L'Xbox Game Bar, attivata con il pulsante Xbox dedicato, consente di navigare tra giochi, app e impostazioni, mentre l'integrazione con Armoury Crate di Asus semplifica la gestione dei controlli. La libreria di giochi aggregata permette di accedere a titoli da Xbox, Game Pass, Steam, Epic Games Store, Battle.net e altri, eliminando la necessità di passare da diversi launcher. Inoltre, l'ottimizzazione di Windows 11 riduce i processi in background, liberando fino a 2 GB di RAM rispetto a una installazione standard del sistema operativo. Migliora così il framerate, con un consumo energetico in standby ridotto di un terzo.

Per garantire il successo della console, Microsoft punta sulla versatilità di Windows, sottolineando la compatibilità con app come Discord, Twitch e mod di gioco, oltre al supporto per PS Remote Play e Xbox Cloud Gaming. Si tratta di un serio vantaggio competitivo rispetto alla Steam Deck, che può incontrare difficoltà con alcuni titoli non ottimizzati per Linux e non è in grado di far girare certi giochi (in particolare quelli con sistemi anticheat).

Nonostante la presentazione ufficiale sia già avvenuta, resta da scoprire ancora un'informazione piuttosto importante: il prezzo. Secondo le indiscrezioni, potrebbe aggirarsi intorno ai 600/800 dollari e quindi posizionarsi al di sopra di quello della Steam Deck.