Grok sfida Microsoft Excel: l'editor per fogli di calcolo è interattivo con l'IA

Non servirà più memorizzare formule complicate: sarà sufficiente descrivere alla IA quel che si desidera fare

xAI sta sviluppando un editor avanzato per fogli di calcolo integrato nella sua intelligenza artificiale Grok. Disponibile attraverso X, è progettato per consentire agli utenti di parlare con la IA chiedendo assistenza nella modifica dei file. La notizia è emersa grazie al reverse engineering operato da Nima Owji: ha individuato nel codice di Grok tracce di un'interfaccia che consente agli utenti di modificare file, inclusi fogli di calcolo, dialogando direttamente con la IA.

L'editor di Grok permette di creare e modificare fogli di calcolo mentre si interagisce con l'intelligenza artificiale, che fornisce assistenza in tempo reale. Per esempio gli utenti possono chiedere a Grok di generare formule, analizzare dati o creare visualizzazioni, semplificando attività complesse senza richiedere competenze avanzate. Uno screenshot condiviso da Owji su X mostra un'interfaccia in fase di sviluppo: una barra di chat integrata consente di porre domande come «Calcola la somma delle vendite di gennaio» o «Crea un grafico basato su questi dati». Questo approccio conversazionale sfrutta le capacità di elaborazione del linguaggio naturale di Grok e potrebbe rendere l'editor particolarmente accessibile per utenti non esperti, distinguendosi dalla sintassi tecnica richiesta da Excel o Google Sheets.

Non è ancora chiaro quali altri tipi di file l'editor supporterà oltre ai fogli di calcolo. Non si sa nemmeno se xAI stia lavorando a una suite completa per la produttività simile a Microsoft 365 o Google Workspace, con la quale interagire tramite "conversazioni" con la IA. Il progetto, per quanto si sa, pare inserirsi in una più ampia strategia messa in campo dall'azienda già da qualche tempo. Per esempio lo scorso aprile xAI ha lanciato Grok Studio, uno spazio di lavoro con un'interfaccia a due schermi per collaborare con la IA nella creazione di documenti, codice, report e persino giochi per browser. La possibilità di creare spazi di lavoro personalizzati per organizzare file e conversazioni suggerisce che l'editor di fogli di calcolo potrebbe integrarsi in un ecosistema più ampio, potenzialmente connesso alla piattaforma X: sarebbe in linea con la visione di Musk di un'applicazione unica che unisca documenti, chat, pagamenti e social media.

Attualmente il mercato dei fogli di calcolo è dominato da Microsoft Excel - che detiene una quota di circa il 90% secondo stime del 2024 - e da Google Sheets, apprezzato per la sua accessibilità online e la collaborazione in tempo reale. Entrambi hanno già integrato funzionalità AI: Excel con Copilot, che genera formule e analisi avanzate; Google Sheets con Gemini, che crea tabelle e formule tramite prompt testuali. Quel che potrebbe consentire a Grok di differenziarsi sarebbe l'integrazione diretta con X: una buona notizia per quanti desiderano un'esperienza che scorra fluida tra social media, gestione dati e produttività, puntando su un'interfaccia conversazionale più intuitiva. Gemini opera esclusivamente nell'ecosistema Google, mentre Grok potrebbe consentire agli utenti di importare dati da fonti esterne: per esempio post su X per analisi rapide. Questa funzionalità però non è ancora stata confermata.

Le implicazioni per xAI sono ambiziose. L'editor di fogli di calcolo potrebbe attrarre professionisti e piccole imprese, specialmente se integrato con Grok Studio e Workspace personalizzati. Il successo dipenderà da fattori come la compatibilità con i formati esistenti, la robustezza delle funzionalità IA e la capacità di garantire la privacy dei dati. Al momento l'editor è in fase di sviluppo. xAI non ha annunciato una data di rilascio ufficiale né dettagli sui costi o sull'accesso, che potrebbe essere incluso nei piani SuperGrok o limitato agli utenti premium di X.

Qui sotto, lo screenshot pubblicato su X da Nima Owji.