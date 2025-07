Google Drive, nuova interfaccia desktop. Gemini entra in Gmail e Calendar

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-07-2025] Commenti

Google ha annunciato una serie di aggiornamenti dedicati alla sua suite di produttività, con un'attenzione particolare sulla nuova interfaccia di Google Drive per desktop, integrata con funzionalità avanzate per Gmail e Google Calendar. Il cuore della novità è la nuova interfaccia unificata di Google Drive per desktop, che elimina la frammentazione delle versioni precedenti, in cui notifiche, attività e gestione delle cartelle erano distribuite in finestre separate. Ora tutte le funzionalità convergono in un'unica schermata, ispirata alla versione web di Google Drive.

La barra di ricerca occupa una posizione centrale, affiancata da un'icona per mettere in pausa la sincronizzazione e da un menu delle impostazioni. Il pannello di navigazione laterale si articola in tre sezioni: una, Home, con schede che mostrano i caricamenti recenti e i file che richiedono attenzione; una sezione per i file condivisi e scorciatoie per aggiungere nuove cartelle alla sincronizzazione; e infine le notifiche. Questo design secondo Google risponde alla crescente domanda di un'esperienza utente più fluida e centralizzata, essenziale in un contesto lavorativo dove la gestione efficiente dei file è cruciale.

Parallelamente Google ha introdotto miglioramenti per Gmail e Google Calendar, con un'enfasi sull'integrazione dell'intelligenza artificiale Gemini. Per Gmail, le schede riassuntive basate su Gemini, già disponibili su Android e iOS, sono ora estese alla versione web. Queste schede utilizzano l'IA per sintetizzare conversazioni lunghe, estrapolando punti chiave e suggerendo azioni, come fissare riunioni o rispondere a email, attingendo direttamente ai dati di Gmail, Drive e Calendar. Per esempio, un utente può chiedere a Gemini di creare un evento di 30 minuti per una lezione settimanale o di verificare la disponibilità del calendario per la prossima settimana, il tutto senza uscire dall'interfaccia di Gmail.

Per Google Calendar la novità principale riguarda la versione Android, che ora consente di condividere calendari con singoli utenti, domini specifici o il pubblico generale direttamente dall'app: la funzione era precedentemente limitata alla versione web. La versione web di Calendar è oggetto di restyling con Material Design 3, che include un tema scuro, nuovi caratteri personalizzati e icone più leggibili. Alcuni utenti hanno già segnalato che il tema scuro, pur atteso, potrebbe causare problemi di compatibilità con alcune estensioni di Chrome: è un problema che Google ha rimandato per la sua risoluzione agli sviluppatori di terze parti.

Le implicazioni di questi aggiornamenti vanno oltre l'estetica. In particolare l'integrazione di Gemini in Gmail e Calendar punta a creare un ecosistema dove l'IA è un elemento importante del flusso di lavoro, nella convinzione che essa riduca il tempo a navigare tra applicazioni. Tuttavia, la dipendenza da funzionalità basate su cloud solleva interrogativi sulla sicurezza: recenti vulnerabilità emerse in modelli AI come ChatGPT hanno evidenziato i rischi di dati sensibili nei dataset di addestramento. Google, consapevole di queste preoccupazioni, sottolinea che le funzionalità di Gemini in Workspace sono progettate con protocolli di sicurezza avanzati, ma non ha fornito dettagli su come i dati degli utenti vengano protetti durante l'elaborazione.