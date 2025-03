Google lobotomizza l'assistente vocale per fare spazio alla IA Gemini

Google Assistant ha già iniziato a perdere funzioni.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-03-2025] Commenti (1)

Google sta accelerando il passaggio dal suo assistente vocale, Google Assistant, a Gemini, il suo modello di intelligenza artificiale.

Quanti usano uno smartphone Android si saranno già visti offrire da qualche tempo la possibilità di sostituire Assistant con Gemini, in via opzionale; ora però - come si poteva facilmente immaginare - emerge che la transizione si appresta a diventare permanente.

Google in realtà ha già iniziato a smantellare alcune funzionalità di Assistant, come la risposta vocale a comandi complessi e alcune integrazioni con dispositivi smart home, ora gestiti da Gemini.

Per l'azienda, è un passaggio necessario come parte di una strategia più ampia per concentrarsi su un'IA più avanzata, capace di offrire risposte più contestualizzate e personalizzate. Tuttavia, non tutti gli utenti accoglieranno con favore questa decisione: alcune funzionalità di Assistant, come la gestione avanzata di routine domestiche, non sono ancora pienamente supportate da Gemini.

Ciò nonostante, Google sta pianificando di mantenere alcune funzioni di base di Assistant durante la transizione, anche se non ha fornito una tempistica precisa per il completamento del processo.

Gli utenti hanno comunque già notato cambiamenti - o meglio, peggioramenti - in Assistant: alcune query vocali su dispositivi come Nest o speaker Google Home ricevono ora risposte limitate, oppure vengono reindirizzate a Gemini.

L'elenco completo di tutte queste variazioni si può ancora trovare sulla pagina di supporto di Google Assistant. Si tratta di una lista piuttosto lunga: si va dall'impostazione o utilizzo di sveglie multimediali, sveglie musicali o radiosveglie (Google suggerisce di usare in luogo di questa funzionalità una routine con Gemini) all'utilizzo dei comandi vocali per inviare un'email, un video o un messaggio audio, passando per il controllo vocale per le attività sui Fitbit Sense e Versa 3 e la richiesta di informazioni sui contatti.

Il passaggio verso il dorato futuro promesso da Google grazie a Gemini, insomma, comporta l'attraversamento di un deserto.