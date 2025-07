L'IA open source di Google DeepMind decifra le iscrizioni romane in pochi minuti

Aeneas compie in pochissimo tempo un lavoro che a dei ricercatori umani richiederebbe giorni.

Un nuovo modello di intelligenza artificiale chiamato Aeneas sta rivoluzionando lo studio delle iscrizioni romane, riducendo da giorni a pochi minuti il tempo necessario per analizzare testi antichi. Sviluppato da Google DeepMind in collaborazione con istituzioni accademiche come l'Università di Oxford e Durham University, Aeneas è una rete neurale generativa multimodale progettata per supportare gli epigrafisti in tre compiti chiave: il restauro di testi mancanti, l'attribuzione geografica e l'attribuzione cronologica delle iscrizioni.

Addestrato su un corpus di 176.861 iscrizioni latine da banche dati, Aeneas combina l'analisi di testi trascritti e immagini per offrire risultati con un'accuratezza senza precedenti, aprendo nuove prospettive per le scienze umanistiche. Aeneas si distingue per la sua capacità di affrontare le complessità delle iscrizioni romane, spesso frammentarie o danneggiate. Il modello prevede testi mancanti anche senza conoscere la loro lunghezza, identifica la probabile provincia romana di provenienza e stima la datazione con un margine di errore di circa 13 anni.

Un esempio significativo è l'analisi delle Res Gestae Divi Augusti: Aeneas ha individuato dettagli linguistici come ortografie arcaiche e riferimenti istituzionali, dimostrando una sensibilità alle sfumature del latino epigrafico. Un altro caso riguarda un altare votivo di Mainz: il modello ha identificato connessioni con un'iscrizione parallela di decenni precedenti, suggerendo legami culturali tra comunità militari. In uno studio condotto da 23 epigrafisti il 90% dei suggerimenti di Aeneas è stato ritenuto utile, evidenziando il suo impatto pratico.

La tecnologia di Aeneas si basa su un approccio multimodale, integrando dati testuali e visivi per un'analisi contestuale. Il corpus di addestramento include immagini per solo il 5% delle iscrizioni; il modello riesce a elaborare testi di lunghezza variabile e a suggerire contesti storici con una precisione che supera i metodi tradizionali. La co-sviluppatrice Thea Sommerschield Aeneas suggerisce che il progetto non sostituisce gli storici ma «potenzia il loro lavoro», accelerando processi che finora richiedevano giorni di ricerca manuale.

Aeneas è open source: insieme al dataset, il suo codice è disponibile su GitHub. Chi fosse curioso di provare all'opera la IA può farlo liberamente grazie al sito Predicting The Past, dove opera la IA "sorella" di Aeneas: Ithaca è dedicata al greco antico e leggermente meno evoluta.