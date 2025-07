Proton Lumo, l'alternativa open source a ChatGPT. Privacy al primo posto

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 27-07-2025] Commenti (3)

L'azienda nota per i suoi servizi incentrati sulla privacy come Proton Mail, Proton VPN e Proton Drive, ha lanciato un nuovo assistente AI chiamato Lumo, progettato per offrire funzionalità di intelligenza artificiale generativa senza compromettere la privacy degli utenti. Rispetto alle alternative, Lumo si distingue per la sua crittografia end-to-end, l'assenza di log delle conversazioni e l'utilizzo di modelli linguistici open-source, ospitati nei datacenter europei di Proton. Disponibile gratuitamente via browser oppure tramite app per iOS e Android, Lumo si propone come alternativa a ChatGPT, Gemini e altri assistenti AI con un approccio che evita la raccolta di dati per l'addestramento o la condivisione con terze parti.

Lumo offre funzionalità come la scrittura di email, la sintesi di documenti, il supporto alla programmazione e le risposte in più lingue, tra cui inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano. La sua interfaccia, simile a quella di altri chatbot, è intuitiva e include un'opzione Ghost Mode che elimina le conversazioni al termine della sessione, garantendo massima privacy. Gli utenti possono caricare file per l'analisi, anche direttamente da Proton Drive, con la promessa che i dati rimangano crittografati e non vengano salvati sui server di Proton. Lumo utilizza modelli open source come Mistral Nemo, Mistral Small 3, OpenHands 32B e OLMO 2 32B, selezionando automaticamente il modello più adatto per ogni query. La sua base europea soggetta al GDPR lo protegge da giurisdizioni con leggi sulla privacy meno rigorose come gli Stati Uniti.

Il limite più importante di Lumo è l'incapacità di navigare nel web o aprire i link che l'utente fornisce; è presente una funzione dedicata per eseguire la ricerca nel web, ma l'impossibilità di accedere direttamente ai link esterni limita un po' le possibilità di Lumo, rendendolo simile per certi versi a ChatGPT com'era agli inizi.

Il piano gratuito consente fino a 25 domande settimanali senza account e 100 con un account Proton; il piano Lumo Plus per 12,99 dollari al mese offre chat illimitate, upload di file multipli e una cronologia estesa.