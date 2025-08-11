Chat Control, la UE vuole sbirciare in tutti i messaggi. WhatsApp e Signal minacciano di andarsene



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-08-2025]

chatcontro signa whatspa ue
Foto di Jason Goodman.

Mancano appena un paio di mesi al 14 ottobre, data in cui l'Unione Europea dovrà votare sulla proposta nota come Chat Control, ufficialmente denominata "Regolamento per la rilevazione di contenuti di abuso sessuale su minori" (CSAM). L'obiettivo dichiarato della proposta è combattere la diffusione di materiale pedopornografico online, ma la soluzione ha sollevato un dibattito acceso, con implicazioni profonde per la privacy e la sicurezza delle comunicazioni digitali.

È previsto infatti che le piattaforme di messaggistica come WhatsApp, Signal e Telegram implementino un sistema di scansione automatica di tutti i messaggi, foto e link prima che vengano criptati. Ciò significherebbe analizzare i contenuti in tempo reale e confrontarli con database di immagini illegali o pattern sospetti di adescamento di minori. Qualsiasi contenuto viene segnalato verrebbe automaticamente inviato a un'agenzia europea per ulteriori indagini. Questo approccio, però, mette in discussione il principio stesso della crittografia end-to-end, che garantisce che solo mittente e destinatario possano accedere ai messaggi.

Il problema principale è il rischio di falsi positivi: uno studio svizzero ha rilevato che i sistemi di scansione automatica possono avere un tasso di errore fino all'80%. Ciò significa che foto innocue, come quelle di bambini al mare, potrebbero essere erroneamente segnalate come sospette. Patrick Breyer, ex europarlamentare tedesco, ha sottolineato che un tale sistema tratterebbe ogni cittadino come un potenziale criminale, con milioni di falsi positivi generati quotidianamente a causa del volume di messaggi scambiati. Meredith Whittaker, presidente di Signal, ha definito l'approccio una «falla di sicurezza catastrofica» con conseguenze globali, poiché indebolire la crittografia renderebbe le comunicazioni vulnerabili a malintenzionati.

Il dibattito non si limita alla tecnologia. La proposta ha diviso i Paesi europei: diciannove Stati, tra cui Italia, Francia, Spagna, Danimarca, Svezia, Belgio e Ungheria, la sostengono, mentre la Germania rimane incerta, e il suo voto potrebbe essere decisivo. Inoltre, la Corte europea dei diritti dell'uomo e il servizio giuridico del Consiglio UE hanno dichiarato la proposta incompatibile con il GDPR e la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, evidenziando violazioni dei diritti alla privacy.

Per approfondire:
Gemini sbircia dalla videocamera del telefono
UE, rinviata la legge che consentiva di sbirciare in tutte le chat
Da Nvidia un chatbot con IA che si installa sul Pc
Immagini di abusi su minori generati dall'IA

Le piattaforme di messaggistica hanno preso posizioni nette. Signal ha annunciato che potrebbe abbandonare il mercato europeo se la legge entrasse in vigore, poiché la crittografia end-to-end è il cuore della sua missione; WhatsApp sta valutando mosse simili. Telegram, pur non menzionando esplicitamente un ritiro, sarebbe ugualmente colpito. Queste reazioni non sono semplici minacce: per queste aziende, la crittografia non è negoziabile, poiché rappresenta la garanzia di sicurezza per milioni di utenti, dai giornalisti agli attivisti.

Le critiche non si fermano qui. EDRi (European Digital Rights), per esempio, ha lanciato la campagna Stop Scanning Me, invitando i cittadini a contattare i governi per opporsi. La Electronic Frontier Foundation e Privacy International hanno avvertito che, una volta aperta la porta alla sorveglianza di massa per combattere la pedopornografia, nulla impedirebbe di estenderla ad altri ambiti, come il monitoraggio di opinioni politiche o conversazioni private.

Articoli raccomandati:
Microsoft sbircia negli .zip anche se c'è la password
Genitori indagati dopo aver mandato foto dei figli ai medici
UE, tutte le chat saranno esaminate in cerca di pedopornografia
WhatsApp, i messaggi crittografati non sono poi così privati

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Gli iPhone scansioneranno tutte le foto alla ricerca di pedopornografia

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Facebook è un gran bel social network, però...
... genera dipendenza e condiziona la mia vita reale.
... mi rende più ansioso o più depresso del solito.
... non c'è nessun "però".
... non lo uso.

Mostra i risultati (2748 voti)
Agosto 2025
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
n. 3968 del 23-07-2025
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gli utenti fino a 16.000 euro
n. 3967 del 21-07-2025
Scoprire gli amanti al concerto e licenziarli? In Italia non sarebbe mai potuto succedere
n. 3966 del 19-07-2025
Svelate le specifiche dell'iPhone pieghevole: chip A20, fotocamera da 48 MP e prezzo davvero premium
n. 3965 del 17-07-2025
Compensi per copia privata, la SIAE alza le tariffe. E vuole tassare anche il cloud
n. 3964 del 15-07-2025
ChatGPT in imbarazzo: con un semplice trucco genera chiavi attivazione Windows
n. 3963 del 12-07-2025
La IA di Google "fa calare il traffico" ai siti web: parte la denuncia alla Commissione Europea
n. 3962 del 10-07-2025
Il frigorifero di Samsung che fa a meno del gas: sfrutta l'effetto Peltier
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 11 agosto
2025
Il vetro che si pulisce da solo con l'elettricità: rimuove tutta la pol...
2024
Paint 3D è agli sgoccioli
2023
Meloni decide la nazionalizzazione di TIM
2022
WhatsApp, arriva il blocco degli screenshot
2021
OnePlus, due smartphone esplodono in pochi giorni
2020
Apple contro un'app di ricette: "Il loro logo somiglia al nostro"
2019
Si chiama Harmony OS l'alternativa ad Android
2018
Carpire i dati di chiunque dai social network grazie al riconoscimento facciale
2016
10.000 titoli Amiga giocabili gratuitamente nel browser
2015
Google cambia nome: nasce Alphabet
2014
Casseforti in hotel, i consigli degli esperti
2013
Gli USA ci faranno spiare dai robot per evitare altri Snowden
2012
Anonymous: vendicheremo Demonoid
2011
Rimettere on line i redditi degli italiani
2010
HomePlug 2.0, anzi AV2
2009
Arrestato per pedopornografia, dà la colpa al gatto
2008
Vendere elenchi senza consenso degli interessati? Non si può
2007
Sedici anni di libertà condizionata
2006
Hola, Telecom Italia
2003
Picture message e wallpaper con il 41.412
2002
Testimonianza hacker
Olimpo Informatico


 
web metrics