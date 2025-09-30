YouTube Music, arrivano i presentatori IA che interrompono la musica. Danno fastidio come un vero DJ

Qual è l'affidabilità dell'informazione su internet? La rete è piena di giornalisti non professionisti che scrivono per lo più sulla base del sentito dire, senza una reale verifica dei dati. Può andar bene per farsi un'idea velocemente, ma è carente se dall'informazione si vuole approfondimento e commento. L'informazione reperibile in rete è del tutto paragonabile per contenuti e affidabilità a quella dei media tradizionali. La qualità dell'informazione su internet è certamente più varia di quella offerta dai media tradizionali, ma sapendo scegliere siti e fonti giuste può essere superiore. Internet è l'ultima frontiera dell'informazione libera e non irreggimentata.

Mostra i risultati (3488 voti)

