YouTube Music, arrivano i presentatori IA che interrompono la musica. Danno fastidio come un vero DJ

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-09-2025]

YouTube ha avviato il programma YouTube Labs, un hub per esperimenti di IA dedicato agli abbonati Premium attivo per ora soltanto negli Stati Uniti e che ha appena rilasciato la prima funzionalità: i "presentatori virtuali" per YouTube Music. Denominata Beyond the Beat, questa funzionalità genera brevi clip audio che interrompono occasionalmente radio e mix per fornire storie, informazioni, curiosità e commenti in base alle preferenze musicali dell'utente. Come indicato nel blog ufficiale, l'obiettivo è «arricchire l'esperienza di ascolto» riproducendo il modo di fare di un DJ radiofonico tradizionale, senza però la capacità di creare playlist personalizzate come fa per esempio lo Spotify AI DJ.

Per accedere al test, gli utenti devono esplicitamente attivare l'opzione tramite la pagina dedicata su YouTube, limitata a un numero ristretto di partecipanti USA titolari di un abbonamento YouTube Premium. Una volta attivata, l'app YouTube Music aggiunge un pulsante con il logo scintillante di Gemini sulla schermata di riproduzione attuale, permettendo di sospendere gli interventi della IA per un'ora o per il resto della giornata. Non esiste però un'opzione per disattivarla permanentemente all'interno dell'app: per eliminarla del tutto è necessario uscire dal programma Labs.

Beyond the Beat sfrutta modelli generativi di intelligenza artificiale per produrre contenuti contestualizzati, anche se esiste sempre il rischio di allucinazioni o contenuti generati di bassa qualità. Si basa sull'analisi delle abitudini di ascolto per personalizzare i commenti, integrandosi con gli strumenti esistenti come la radio conversazionale lanciata lo scorso luglio, che permette di creare stazioni personalizzate descrivendo le proprie preferenze.

Per gli utenti europei, inclusa l'Italia, per ora non c'è modo ufficialmente di provare questo esperimento: l'accesso resta esclusivo agli USA, in linea con normative come l'AI Act che richiedono valutazioni di rischio per tool generativi.

