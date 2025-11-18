DM addio. Su X debutta la Chat con crittografia, file sharing e messaggi effimeri



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-11-2025]

x chat
Foto di Alicia Christin Gerald.

X ha annunciato il lancio di Chat, un servizio che prende il posto dei messaggi diretti e che mira a trasformare la piattaforma in un sistema di comunicazione completo. La nuova funzione integra la crittografia end-to-end, permettendo agli utenti di scambiarsi messaggi privati con un livello di protezione superiore rispetto al passato. Oltre ai messaggi testuali, Chat consente di effettuare chiamate audio e video, condividere file e inviare messaggi che si autodistruggono dopo un certo tempo. L'obiettivo dichiarato è avvicinare X ai principali servizi di messaggistica già affermati come WhatsApp o Signal, offrendo un'alternativa interna alla piattaforma.

Il servizio è già disponibile su iOS e nel web, mentre su Android arriverà a breve. Ogni conversazione utilizza chiavi di crittografia dedicate, generate attraverso un sistema di coppie di chiavi pubbliche e private. Gli utenti devono impostare un PIN locale per proteggere la chiave privata, che può essere recuperata su altri dispositivi. Questo approccio consente di mantenere la continuità delle conversazioni crittografate su più dispositivi, un aspetto importante per chi utilizza X in maniera intensiva. Tuttavia alcuni analisti hanno evidenziato che i metadati delle conversazioni non sono protetti, lasciando aperti potenziali rischi di tracciamento.

La nuova funzione introduce anche strumenti di gestione avanzata: possibilità di modificare o cancellare messaggi, bloccare gli screenshot o ricevere notifiche quando qualcuno li cattura, e impostare la scomparsa automatica dei contenuti. Sono supportate chat di gruppo e la condivisione di immagini e video, ampliando le possibilità di utilizzo rispetto ai DM tradizionali. In prospettiva, X ha annunciato l'arrivo di note vocali e ulteriori funzioni di privacy, con l'intento di rendere Chat un pilastro della sua strategia, che punta a creare una «everything app» («un'app che fa tutto»).

Alcuni esperti avanzato alcune critiche: la mancanza di sistemi di verifica delle chiavi crittografiche potrebbe rendere Chat meno sicuro rispetto a concorrenti come Signal. Inoltre la piattaforma stessa ha ammesso vulnerabilità legate a possibili attacchi man-in-the-middle: se «un malintenzionato interno o X stessa» compromettessero una conversazione crittografata, gli utenti non se ne accorgerebbero nemmeno. La piattaforma prevede tuttavia di introdurre presto sistemi per verificare l'identità dei dispositivi e l'autenticità dei messaggi.

Articoli raccomandati:
Elon Musk presenta Grokipedia, l'enciclopedia automatizzata che vuole supera...
Parto in diretta su Twitch: la streamer Fandy condivide la nascita della figlia ...
L'intelligenza artificiale di X si apre al mondo: Grok 2.5 è open sourc...
Bitchat sfida WhatsApp: messaggi istantanei sicuri e crittografati, senza passar...

Con Chat X compie un passo significativo nella trasformazione in un ecosistema ampio, che non si limita al feed pubblico ma punta a diventare uno strumento di comunicazione universale. Ora la palla passa agli utenti: occorre vedere se vorranno utilizzare la nuova funzione in un mercato già saturo di alternative consolidate.

Proposte di lettura:
OpenAI pensa a un social network per sfidare X
Il caso Musk fra libertà e neutralità
X usa in automatico i dati degli utenti per addestrare la sua IA
Chatbot, fallimenti a ripetizione

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
La IA di X diventa open source
Con X adesso si può chiamare e videochiamare
X (ex Twitter), anni di contenuti spariti nel nulla

Commenti all'articolo (1)

{utente anonimo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
18-11-2025 22:07
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come preferiresti controllare la Tv?
Con lo smartphone
Con il tablet
Con i gesti del corpo
Con la voce
Con il pensiero
Con il telecomando

Mostra i risultati (2300 voti)
Novembre 2025
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
n. 4019 del 06-11-2025
La RAM costa più dell'oro: l'intelligenza artificiale fa impennare i prezzi della DRAM
n. 4018 del 05-11-2025
App di autenticazione e chiavi hardware, anche di scorta
n. 4017 del 04-11-2025
Resuscitare l'aspirapolvere smart ucciso da remoto dal produttore
n. 4016 del 03-11-2025
AGCOM, ecco la lista dei siti porno che richiederanno la verifica dell'età: si parte il 12 novembre
Ottobre 2025
n. 4015 del 31-10-2025
Microsoft Azure in crisi: il disservizio ha fermato le Poste, Starbucks e il Parlamento scozzese
n. 4014 del 30-10-2025
Anche Aranzulla teme la IA: il calo del traffico è reale e coinvolge tutta l'editoria digitale
n. 4013 del 29-10-2025
Oltre 2.000 pacchi Amazon scomparsi scovati dai Carabinieri in un magazzino nel milanese
n. 4012 del 27-10-2025
La pasta termica che corrode il metallo e "fonde" insieme dissipatore e CPU
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 19 novembre
2025
Jeff Bezos lancia Project Prometheus, startup IA da 6,2 miliardi. Focus su indus...
2024
RAI, al via le trasmissioni sperimentali in 5G
2023
Windows, presto si potrà disinstallare Edge e Bing
2021
Windows 10, gli aggiornamenti diventano annuali
2020
L'iPhone pieghevole arriverà nel 2022
2017
Firefox Quantum è più leggero e affidabile e sfida Google Chrome
2016
Come scavalcare il PIN di blocco di un iPhone usando Siri
2015
MMM Global, il nuovo schema Ponzi di Sergei Mavrodi
2014
La bufala di Whatsapp e i messaggi a pagamento
2013
3F, l'aspirapolvere mutaforma
2012
Quella benzina a 1 euro al litro
2011
Gli USA e il sistema metrico decimale
2010
In prova: Western Digital Elements Play (2)
2009
Microsoft ammette: "Abbiamo copiato codice Gpl"
2008
Il meglio dal Forum Videogiochi
2007
La ragazza investita dall'autobus filmata su YouTube e l'ipocrisia
2004
Sony revoca i Cd anticopia
2003
Hacker story
2002
Sabelli e Colaninno: attenti a quei due
2001
Monica o Megan?
Olimpo Informatico


 
web metrics