X (ex Twitter), anni di contenuti spariti nel nulla

Foto, post, link: tutto svanito e non si sa perché.

21-08-2023

Già aveva destato non poche perplessità la decisione di eliminare il ben noto marchio Twitter per sostituirlo con un molto più anonimo X (lettera che per qualche motivo è particolarmente cara a Elon Musk), ma ora il social network ha compiuto un'altra mossa che ha lasciato sconcertati gli utenti.

Stando alle segnalazioni, anni di contenuti sono spariti nel nulla per motivi ancora da chiarire: in particolare paiono essere stati colpiti post e immagini caricati dagli utenti nel periodo 2011 - 2014, ma sono svaniti anche post contenenti link che adoperavano l'infrastruttura interna di Twitter.

Alcuni suggeriscono che l'accaduto sia frutto di un errore; altri ritengono che sia parte di un'opera di "pulizia" che X starebbe operando, eliminando i profili più vecchi e non più attivi. Nel momento in cui scriviamo non c'è però ancora alcuna informazione ufficiale in merito: resta solo la furia di alcuni utenti.

«Sono devastato» ha scritto per esempio l'utente @DoYouKnowBTS93. «Non avevo capito che Twitter avesse cancellato le immagini. Sul mio vecchio account avevo foto di mia nonna che non avevo salvato da nessun'altra parte, e adesso sono sparite, lei se n'è andata per sempre e adesso sono andate anche quelle foto preziose».

Al di là dell'ovvia considerazione circa l'importanza fondamentale di un backup dei dati importanti che sia facilmente accessibile dall'utente (e non in mani altrui), l'accaduto pone questioni serie sulla proprietà di tutti quei dati, importanti o meno, consegnati quotidianamente da milioni di persone ai social network, e sull'uso che queste piattaforme sono autorizzate a farne, ma anche sull'affidabilità, nel lungo periodo, delle piattaforme stesse.