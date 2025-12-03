Amazon sperimenta la consegna in 30 minuti

Micro-centri logistici e catalogo di prodotti essenziali.

Amazon ha introdotto un nuovo servizio di consegna ultra-rapida chiamato Amazon Now, che promette di recapitare generi alimentari e beni di prima necessità in appena 30 minuti, o anche meno. Negli USA il test è partito il 1 dicembre 2025 in aree selezionate di Seattle, nello stato di Washington, e di Philadelphia, in Pennsylvania. Secondo l'annuncio ufficiale, il servizio si integra direttamente nell'app di shopping e sul sito web: i clienti idonei visualizzano l'opzione 30-Minute Delivery, che offre uno specifico elenco di prodotti.

Il segreto di questo sistema sta in una rete di micro-magazzini posizionati strategicamente nei quartieri residenziali e commerciali, distanti pochi minuti dai consumatori finali. Più piccole rispetto ai tradizionali magazzini periferici, tali strutture sono equipaggiate con scorte di prodotti essenziali e progettate per minimizzare le distanze di trasporto. Una volta selezionata l'opzione dedicata, gli utenti accedono a un catalogo curato che include migliaia di articoli, focalizzati su necessità immediate piuttosto che su prodotti di nicchia o voluttuari. Tra gli esempi disponibili figurano latte, uova, frutta e verdura fresche, dentifricio, cosmetici, cibo per animali domestici, pannolini, carta igienica, piccoli dispositivi elettronici e farmaci da banco. Non sono inclusi beni ingombranti o deperibili ad alto rischio, né categorie come abbigliamento o elettronica di consumo.

L'ordine viene gestito istantaneamente: il sistema assegna il pacco a un corriere locale, che ritira dal micro-centro più vicino e lo consegna con tracking in tempo reale visibile nell'app. I clienti hanno la possibilità di aggiungere una mancia al corriere al momento della conferma, un gesto opzionale che riflette pratiche comuni in servizi di consegna urbani. Gli orari operativi non sono stati specificati in dettaglio: il servizio è attivo durante le fasce diurne e serali tipiche per gli acquisti quotidiani, con disponibilità soggetta alla copertura geografica.

Per accedere a Amazon Now ci sono tariffe differenziate: i membri Prime pagano una tariffa fissa di 3,99 dollari per ordine, mentre i non iscritti affrontano un costo di 13,99 dollari: il servizio è quindi meno conveniente per gli utilizzi sporadici da parte dei non iscritti. Per ordini inferiori a 15 dollari, si applica una tariffa aggiuntiva di 1,99 dollari. Si tratta di una struttura tariffaria che si allinea con altre opzioni di spedizione Amazon, come la consegna gratuita lo stesso giorno per ordini superiori a 29 dollari o la next-day standard, ma che chiaramente si distingue per la velocità estrema.

Dal punto di vista tecnologico e operativo, Amazon Now si basa su un'evoluzione della logistica interna, separata dai grandi hub automatizzati con robot che gestiscono i grandi volumi di ordini I già citati micro-magazzini (chiamati micro-fulfillment center) sono spesso integrati in spazi urbani come negozi o uffici e impiegano personale locale, appoggiandosi a un software di gestione dell'inventario che prevede la domanda in tempo reale. Al momento non ci sono partnership esplicite con terze parti per questo lancio; il sistema sfrutta la rete proprietaria di corrieri Amazon Flex, integrata con algoritmi di IA per l'elaborazione dei percorsi da seguire per la consegna, al fine di ottimizzare i tempi.

L'intera iniziativa ha il sapore di un esperimento: al momento non ci sono voci di espansione in altre zone degli USA o in Europa e non ci sono conferme di rollout imminente. Qualora tutto dovesse andare bene, è facile prevedere che altre zone saranno servite in futuro. Le conseguenze per il commercio di una diffusione capillare di Amazon Now non sono indifferenti: anche in Italia, Amazon già offre consegne in giornata gratuita per Prime; un servizio in 30 minuti potrebbe competere direttamente con i negozi urbani, accelerando la transizione verso l'e-commerce istantaneo anche per la spesa quotidiana.