FedEx farà concorrenza ad Amazon

La piattaforma di e-commerce fdx debutterà dopo l'estate.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-01-2024] Commenti

Quando si parla di e-commerce, la mente generalmente corre ad Amazon che si è conquistata una posizione di assoluto dominio, lasciando ai concorrenti uno spazio di manovra che sembra diventare ogni giorno sempre più risicato.

In uno scenario del genere è difficile immaginare che possa sorgere una seria alternativa. Eppure, la creazione di un nuovo concorrente è esattamente ciò che FedEx si appresta a fare.

Dopo l'estate debutterà - inizialmente negli Stati Uniti - fdx, una piattaforma di e-commerce che promette di «fornire ai venditori soluzioni per tutto, dal raggiungimento dei potenziali clienti alla gestione degli ordini e delle restituzioni».

La premessa è piuttosto generica e i dettagli al momento sono scarsi, ma su un punto FedEx è chiara: la piattaforma sarà data-driven, ossia si baserà sui dati in possesso dell'azienda per ottimizzare ogni fase del processo di acquisto, consegna compresa.

Ad aiutare in questo obiettivo saranno i dati dei clienti di ShopRunner, catena di negozi di proprietà di FedEx; gli indirizzi saranno usati per esempio per indicare ai venditori i percorsi migliori da seguire per le consegne, e i clienti potranno vedere in tempo reale i tempi stimati per la consegna durante ogni fase dello shopping.