Da 16 a 24 pollici: il laptop arrotolabile di Lenovo cambia forma durante l'uso



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-01-2026]

lanovo arrotolabile

Lenovo ha presentato al CES 2026 un concept PC molto particolare: un laptop da gioco dotato di display arrotolabile capace di trasformarsi da un normale schermo da 16 pollici in uno ultrawide da 24 pollici. L'idea nasce dal lavoro pluriennale della multinazionale cinese sui pannelli arrotolabili, già sperimentati su prototipi orientati alla produttività ma mai applicati prima a un dispositivo pensato per il gaming.

Chiamato Legion Pro Rollable, il concept utilizza un pannello OLED flessibile integrato nel telaio del Legion Pro 7i. Il meccanismo interno permette allo schermo di estendersi orizzontalmente, passando da un formato standard a due modalità aggiuntive: una intermedia da circa 21,5 pollici e una massima da 24 pollici, pensata per offrire un'esperienza ultrawide simile a quella dei monitor desktop. L'espansione dello schermo avviene tramite un sistema a doppio motore che srotola il pannello all'interno del coperchio del laptop. L'utente può attivare la trasformazione con un comando dedicato, ottenendo un display più ampio senza ricorrere a monitor esterni o accessori aggiuntivi.

Il concept mantiene le caratteristiche di un portatile gaming di fascia alta, con chassis da 16 pollici e componenti di ultima generazione. Tra questi figura una GPU Nvidia GeForce RTX 5090, elemento che colloca il dispositivo nella categoria dei notebook ad alte prestazioni, nonostante la natura sperimentale del progetto. Il display rollable, oltre a poter raggiunge una diagonale massima di 24 pollici, offre una frequenza di aggiornamento di 240 Hz: un valore in linea con i pannelli OLED più avanzati destinati ai videogiocatori competitivi.

Il Legion Pro Rollable non dispone ancora di una roadmap ufficiale per la produzione. Lenovo ha dichiarato che gli schermi arrotolabili sono ancora in fase di sperimentazione e che la loro introduzione sul mercato dipenderà dalla maturità della tecnologia e dalla risposta del pubblico. Tuttavia l'interesse suscitato al CES suggerisce che i portatili con display espandibili possano diventare una innovazione rilevante nei prossimi anni. Se la tecnologia dovesse raggiungere un livello di affidabilità sufficiente, potrebbe aprire la strada a dispositivi capaci di adattarsi dinamicamente alle esigenze dell'utente, passando da formati compatti a configurazioni più ampie per il gaming, la produttività o la fruizione di contenuti multimediali.

{plip}
Malgrado la tecnologia di tutto rispetto, l'idea di un notebook da gioco mi pare alquanto pellegrina, almeno finché ci saranno schermi esterni. Infatti questo, che costerà di sicuro un patrimonio, viste le dotazioni, ha uno schermo da 24 pollici si, ma stirato in orizozntale e con altezza minima. Oltretutto sarei...
11-1-2026 12:14
